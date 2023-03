Prediksi Skor Bournemouth vs Liverpool di Liga Inggris: Preview, Statistik, Head to Head dan Starting Line-Up

PIKIRAN RAKYAT - Bournemouth akan menghadapi Liverpool pada laga lanjutan di pekan ke-27 Liga Inggris yang akan berlangsung pada Sabtu, 11 Maret 2023. Pertandingan kedua tim ini akan berlangsung di Stadion Vitality pada pukul 19.30 WIB.

Laga kedua tim ini menjadi pertandingan pertama Liga Inggris pekan ini. Sementara pada pukul 22.00 nanti, ada empat pertandingan lain yang akan berlangsung, yaitu antara Leeds United vs Brighton & Hove Albion, Everton vs Brentford, Leicester City vs Chelsea, dan Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest.

Bournemouth saat ini menjadi tim penghuni juru kunci di klasemen sementara Liga Inggris musim ini. Mereka terbenam di dasar klasemen dengan memperoleh 21 poin dari 25 kali bermain.

Menjadi tim terbawah di klasemen, Bournemouth telah mengumpulkan 5 kali kemenangan, 6 kali imbang, dan 14 kali kekalahan. Jumlah kemenangan mereka itu juga sama dengan yang telah diraih oleh dua tim lain, yaitu Everton dan Leeds United.

Jumlah kekalahan yang telah dialami Bournemouth juga bukan yang paling sedikit di antara tim-tim lain di Liga Inggris. Tim yang paling banyak mendapatkan kekalahan sejauh ini adalah Southampton dengan 16 kali. Mereka berada di peringkat ke-19, atau satu tingkat di atas Bournemouth.

Sedangkan tamu mereka Liverpool baru saja meraih hasil kemenangan yang gemilang saat menghancurkan musuh bebuyutan mereka Manchester United pada pekan ke-26 kemarin. Bermain di Anfield, Liverpool membenamkan Setan Merah dengan 7 gol tanpa balas.

Dengan hasil itu, Liverpool saat ini berada di peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan meraih 42 poin dari 25 kali bertanding. Berada di lima besar, The Reds hanya tertinggal 3 angka dari Tottenham Hotspur di peringkat keempat. Sementara mereka juga hanya berbeda satu angka saja dari Newcastle United di peringkat keenam.