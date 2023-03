Prediksi Laga Bournemouth vs Liverpool di Liga Inggris: Skor, Head to Head dan Starting Line-up

PIKIRAN RAKYAT – Dalam pekan ke-27 Liga Inggris musim 2022-2023, Bournemouth akan berlaga melawan Liverpool di Vitality Stadium. Duel kedua tim akan berlangsung pada Sabtu, 11 Maret 2023 pukul 19.30 WIB.

Bournemouth punya pengalaman tak menyenangkan dalam laga ini. Pasalnya pada pertemuan pertama musim ini, Bournemouth menyerah pada Liverpool dengan sembilan gol tanpa balas di Anfield.

Prediksi deul antara Bournemout vs Liverpool ini berlangsung cepat dan tanpa ampun, mengingat Liverpool punya catatan tak terkalahkan sepanjang pada musim Liga Inggris 2022-2023. Tim berjulukan The Red in baru saja menggilas Manchester United dengan kemenangan tujuh gol tanpa balas pada pertandingan terakhir.

Bournemouth baru mengumpulkan 21 poin dan menempati urutan klasemen paling bawah, namun keajaiban bisa saja terjadi karena tidak mustahil Bournemouth bisa menahan serangan Liverpool yang saat ini bertengger urutan kelima klasemen sementara dengan mengumpulkan 42 poin.

The Reds dalam pertandingan tandang ke markas Bournemouth, sangat percaya diri dan akan memberikan yang terbaik pada para Liverpudlian bahwa mereka akan mampu kembali menggilas tuan rumah dalam liga kali ini.

Hal itu bukan isapan jempol belaka, mengingat Liverpool akan menurunkan Cody Gakpo, Darwin Nunez, dan Mohamed Salah yakni tiga pemain tangguh yang telah membawa The Reds memenangkan pertandingan saat berhadapan dengan Manchester United.

Selain ketiga pemain tersebut, Liverpool masih memiliki Luis Suarez, pemain di sayap kiri yang mampu mencetak gol dengan sangat rapi, sehingga diperkirakan mampu membawa tim kesebelasan asuhan Jurgen Klopp untuk kembali meraih kemenangan.

Head to head

Rekor pertandingan Bournemouth vs Liverpool dalam enam pertandingan terakhir di Liga Inggris musim 2022-2023 diungguli oleh The Reds: