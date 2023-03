Prediksi skor AS Roma vs Real Sociedad di Liga Eropa: Preview, Kondisi Tim, Susunan Pemain, dan Head to Head

PIKIRAN RAKYAT - AS Roma akan kedatangan Real Sociedad di Stadion Olimpico pada laga leg pertama babak 16 Liga Eropa musim 2022-2023. Pertandingan antara AS Roma vs Real Sociedad tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 10 Maret 2023 mulai pukul 00.45 WIB.

AS Roma berada di tahap ini setelah menyingkirkan RB Salzburg di babak play-off babak gugur, sebelumnya tim besutan Jose Mourinho itu kalah bersaing dari Real Betis untuk menjadi juara Grup D. Sedangkan Real Sociedad bisa lolos karena menjuarai Grup E usai unggul head to head dari Manchester United.

Preview pertandingan

AS Roma berbekal bagus memasuki pertandingan babak 16 besar Liga Eropa nanti, pasalnya Jose Mourinho dan skuadnya baru merebut kemenangan penting di Liga Italia awal pekan ini. Paulo Dybala dan kawan-kawan menang tipis 1-0 menjamu Juventus lewat gol Gianluca Mancini.

Sementara Real Sociedad berada dalam situasi yang kurang baik karena dalam laga tandang terakhir, mereka menelan kekalahan dari Valencia di Liga Spanyol. Selain itu, pada laga terbaru tim berjuluk Erreala La Real itu juga meraih catatan kurang memuaskan ketika bermain imbang di markas sendiri menjamu Cadiz.

Menariknya AS Roma maupun Real Sociedad merupakan tim yang menghuni papan atas klasemen di liga masing-masing. Tuan rumah menduduki peringkat keempat di Liga Italia, begitupun dengan tim tamu di Liga Spanyol. Karenanya, diprediksi jalannya pertandingan kedua kesebelasan bakal menyajikan tempo tinggi.

Kondisi tim

Jose Mourinho dipastikan belum bisa menurunkan Ebrima Darboe dan Ola Solbakken karena masih cedera. Sisanya, AS Roma seharusnya tidak memiliki masalah pemain jelang laga kandang.