5 Faktor Manchester United Dibantai Liverpool 7-0

PIKIRAN RAKYAT – Laga Liverpool vs Manchester United membuahkan kejutan usai The Red Devils dibantai 7-0 di hadapan pendukung The Red di Stadion Anfield pada 5 Maret 2023. Padahal Manchester United barus saja bersukacita merayakan kemenangan Trofi Carabao Cup beberapa waktu lalu.

Gol Liverpool dibuka Cody Gakpo pada menit 43 usai menerima umpan terobosan Robertson, penyerang asal Negeri Kincir Angin itu memanfaatkan celah dibelakang Varane dan langsung menerobos ke depan gawang David de Gea. Kesempatan itu berhasil dikonversi gol oleh penyerang muda berusia 23 tahun.

Memasuki babak kedua, malapetaka pun terjadi bagi kubu Erik Ten Hag. Total 6 gol dicetak Liverpool ke gawang Manchester United. Darwin Nunez membuka gol kedua dua pada menit ke-47 menit usai wasit meniup tanda pertandingan dimulai.

Tiga menit kemudian, Cody Gakpo kembali merobek gawang David de Gea pada menit ke-50, Mohamed Salah menghukum Manchester United dua gol pada menit ke-66 dan ke-83, Nunez menyumbang gol keempat pada menit ke-75. Gol pamungkas Liverpool disarangkan Roberto Firmino pada menit ke-88.

Tak pelak Erik Ten Hag murka dengan hasil 7-0 tim asuhannya, manajer asal Belanda itu bahkan menyebut Manchester United bermain tidak professional.

“(Mereka) bermain tidak professional, Anda wajib bermain secara tim, kami tidak melakukannya, tidak ada kedisiplinan di atas lapangan, Anda mungkin bermain buruk tapi tetap wajib bermain secara tim,” kata Erik Ten Hag usai pertandingan.

Pakar dan pengamat sepak bola The Athletic, Daniel Sheldon dan Oliver Key, menyebut setidaknya ada 5 faktor yang membuat Manchester United dipermalukan di Anfield, yakni:

Gakpo Bermain Luar Biasa di Anfield

Penyerang sayap asal Belanda yang diboyong Liverpool pada Januari 2023 itu menunjukan kualitasnya. Pergerakan tanpa bola Cody Gakpo memecah konsentrasi Varane membuahkan hasil pada babak kedua.