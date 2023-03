Jadwal Lengkap Liga Inggris Pekan Ini: Manchester City vs Newcastle hingga Liverpool Hadapi Setan Merah

PIKIRAN RAKYAT - Jadwal pertandingan pekan ke-25 Liga Inggris musim 2022-2023 akan bergulir pekan ini dalam tiga hari, mulai 4 Maret hingga 7 Maret 2023. Sejumlah tim papan atas akan saling berhadapan dibuka dengan duel Manchester City vs Newcastle, sedangkan Liverpool akan menghadapi Manchester United.

Duel Manchester City vs Newcastle merupakan laga dua tim yang saat ini menghuni posisi papan atas klasemen Liga Inggris. Karenanya, duel tim berjuluk The Citizens dan The Magpies itu bakal menyajikan pertandingan dengan tempo tinggi dan membawa ambisi masing-masing.

The Citizens sebagai tuan rumah bertekad mengamankan tiga poin dari incaran tamu agar bisa mendekat ke posisi Arsenal sebagai pemuncak klasemen sementara Liga Inggris. Saat ini, Pep Guardiola dan skuadnya tertinggal lima poin dari tim Meriam London. Untuk itu Erling Haaland dan kawan-kawan tidak boleh menelan hasil minor jika ingin mengejar The Gunners.

Sementara itu, Newcastle bakal datang ke markas City dengan misi membawa pulang poin penuh agar tidak semakin jauh dari Tottenham Hotspurs yang mengambil tempat mereka sebelumnya. The Magpies sebagai penghuni urutan kelima klasemen pekan lalu sempat duduk di urutan keempat. Lantaran laganya ditunda, alhasil posisinya diambil alih untuk sementara waktu oleh The Lilywhites.

Usai pertarungan Newcastle vs Manchester City, lima pertandingan lainnya akan berlangsung serentak. Chelsea menjamu tim dari papan bawah Leeds United, begitupun Arsenal yang bakal kedatangan Bournemouth di Stadion Emirates.

Laga Arsenal vs Bournemouth akan menjadi kesempatan bagi Mikel Arteta dan skuadnya mengamankan tiga poin agar bisa lebih lama memimpin klasemen. Pasalnya, Bournemouth sebagai salah satu dari tiga tim di zona degradasi sedang berada dalam kondisi buruk, berbanding terbalik dengan The Gunners yang dalam performa terbaiknya.

Masih pada waktu yang bersamaan, Crystal Palace bakal menantang Aston Villa. Di sisi lain, ada duel Brighton vs West Ham dan pertandingan tim London lainnya Tottenham Hotspur yang bertandang ke markas Wolves bakal menjadi laga terakhir di hari pertama.

