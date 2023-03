Prediksi Skor Persik vs Barito Putera di BRI Liga 1: Head to Head, Statistik Tim, hingga Susunan Pemain

PIKIRAN RAKYAT - Persik bakal melakoni laga kandang melawan Barito Putera dalam lanjutan pekan ke-28 BRI Liga 1. Duel sengit kedua tim akan dihelat di Stadion Brawijaya Kediri pada Sabtu, 4 Maret 2023 pukul 15.00 WIB.

Saat ini, Persik berada di peringkat 17 klasemen sementara BRI Liga 1 dengan torehan 23 poin atau terpaut 2 poin dari Barito Putera. Dari 26 pertandingan yang dilakoni, tim berjuluk Macan Putih meraih 5 kemenangan, 8 hasil imbang, dan 13 kekalahan.

Di sisi lain, Barito Putera mencatat 6 kemenangan, 7 hasil imbang, dan 13 kekalahan. Tim berjuluk Laskar Antasari ini bertahan di peringkat 16 dengan perolehan 25 poin dari hasil 26 pertandingan.

Head to head

Dari catatan lima pertandingan terakhir Persik vs Barito Putera, kedua tim sama-sama meraih 2 kemenangan. Berikut skor head to head skuad Macan Putih vs Laskar Antasari.

29 September 2022: Barito Putera 2-2 Persik (Liga 1)

19 Maret 2022: Persik 0-2 Barito Putera (Liga 1)

8 Desember 2021: Barito Putera 0-2 Persik (Liga 1)

17 Mei 2014: Persik 4-1 Barito Putera (Liga 1)