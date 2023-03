Piala FA 2022-2023: Fakta-fakta yang Harus Diketahui hingga Jadwal Babak Perempat Final

PIKIRAN RAKYAT - Kompetisi piala terbesar di Inggris, Piala FA 2022-2023 masih bergulir. Turnamen sepak bola tertua di Negeri Britania Raya tersebut telah dimainkan sejak musim 1871-1872.

Musim lalu, Piala FA dimenangkan oleh Liverpool yang dilatih Jurgen Klopp setelah mengalahkan tim London, Chelsea melalui adu penalti. Kemenangan terakhir Liverpool di Piala FA sebelumnya adalah pada tahun 2006.

Gelaran Piala FA musim ini menghadirkan banyak kejutan dengan banyak tim besar yang sudah tersingkir.

Berikut sederet fakta yang perlu Anda ketahui tentang Piala FA 2022-2023 yang kini memasuki babak perempat final.

Jadwal Babak Perempat Final Piala FA

Brighton vs Grimsby Town

Man City vs Burnley

Man United vs Fulham

Sheffield United vs Blackburn

Hasil Babak Kelima

Sheffield United 1-0 Tottenham

Leicester City 0-2 Blackburn

Bristol City 0-3 Manchester City

Manchester United 3-1 West Ham United

Stoke 0-1 Brighton

Southampton 1-2 Grimsby

Burnley 1-0 Fleetwood

Fulham 2-0 Leeds

Jadwal Piala FA 2022-2023

Untuk setiap babak, tanggal yang tercantum adalah tanggal utama. Pertandingan akan diadakan pada akhir pekan tanggal yang ditunjukkan di bawah ini.