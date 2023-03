Prediksi Skor Arsenal vs Everton di Liga Inggris: Preview Tim, Head to Head, dan Starting Line-up

PIKIRAN RAKYAT - Arsenal akan berhadapan dengan Everton di Emirates Stadium pada Rabu, 1 Maret 2023 dalam lanjutan Liga Inggris. Arsenal yang berhasil mempertahankan posisi puncak klasemen dengan mengalahkan Leicester City 1-0 pada pekan lalu, akan bertemu dengan Everton yang tengah berada dalam bahaya degradasi setelah kalah 0-2 dari Aston Villa.

Preview tim

Arsenal masih memegang kendali dengan memiliki satu pertandingan yang belum dimainkan, dan berhasil comeback dengan dua kemenangan beruntun atas Aston Villa dan Leicester City, setelah kalah melawan Man City.

Kendati demikian, Arsenal harus tetap waspada karena dalam 4 pertandingan terakhir mereka di kandang, The Gunners hanya berhasil meraih 1 kemenangan dan mencatatkan 2 clean sheet dalam 16 pertandingan terakhir mereka di Liga Inggris di kandang sendiri.

Akan tetapi, jika Arsenal berhasil mengalahkan Everton pada pertandingan ini, tim asuhan Mikel Arteta itu berpeluang menjadi tim Arsenal ketiga yang berhasil mencapai 60 poin pada 25 pertandingan pertama di Liga Inggris, setelah The Invincibles pada 2003-2004 dan tim pada musim 2007-2008.

Sementara itu, Everton akan berusaha menghindari degradasi dengan mencatatkan kemenangan di pertandingan ini, setelah gagal memanfaatkan dominasi mereka di babak awal melawan Aston Villa dan akhirnya kalah 0-2.

Mereka saat ini berada di posisi ke-18 klasemen, dan dalam tujuh pertandingan tandang terakhir mereka di Liga Inggris, Everton tidak pernah meraih kemenangan dan hanya mencetak satu gol. Namun, mereka mampu mengalahkan Arsenal 1-0 di pertemuan terakhir pada bulan Februari.

Head to head Arsenal vs Everton

4 Feb 2023: Everton vs Arsenal 1-0

17 Jul 2022: Arsenal vs Everton 2-0

22 Mei 2022: Arsenal vs Everton 5-1

7 Des 2021: Everton vs Arsenal 2-1

24 Apr 2021: Arsenal vs Everton 0-1

