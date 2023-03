Prediksi Skor Piala FA Manchester United vs West Ham: Preview, Statistik, Head to Head, dan Starting Line-Up

PIKIRAN RAKYAT – Putaran kelima Piala FA sudah kembali bergulir dengan salah satunya mempertemukan Manchester United vs West Ham United. Laga Manchester United melawan West Ham akan berlangsung Stadion Old Trafford pada Kamis dini hari, 2 Maret 2023 pukul 2.45 WIB.

Satu ajang telam mampu ditaklukan Manchester United pada hari Minggu kemarin setelah mereka menjadi juara Carabao Cup musim ini. Pada partai final itu, Manchester United yang berhadapan dengan Newcastle United menang dengan skor 2-0.

Casemiro dan Marcus Rashford menjadi dua pemain yang mampu mengunci kemenangan dua gol tanpa balas di Stadion Wembley tersebut. Gelar ini membuat Manchester United akhirnya ‘pecah telor’ setelah enam tahun tak mengangkat piala.

Setelah mendapatkan trofi Piala Liga Inggris itu, Manchester United saat ini masih berpeluang untuk menyabet tiga gelar pada ajang yang berbeda. Tiga ajang itu adalah Liga Inggris, Piala FA, dan Liga Eropa.

Setelah ajang Carabao Cup itu selesai, jadwal di ajang lain pun telah menanti skuad Manchester United untuk kembali memfokuskan performa mereka. Setelah mengalahkan Reading pada putaran keempat, undian menghasilkan mereka bersua dengan West Ham United pada putaran kelima Piala FA ini.

Saat melawan Reading yang berlangsung pada 29 Januari 2023 lalu, Manchester United menang dengan skor 3-1. Dalam laga ini, Casemiro mencetak dua gol yakni pada menit ke-54 dan 58. Fred membuat Manchester United kian menjauh pada menit ke-66. Reading sempat membalas ketertinggalan mereka pada menit ke-72 melalui Mbengue.

Sedangkan tamu mereka West Ham United melaju ke putaran kelima Piala FA ini berkat kemenangan 0-2 dari Derby County. Pada laga yang berlangsung di markas Derby County Stadion Pride Park itu, West Ham United mencetak gol melalui Jarrod Bowen pada menit ke-10, dan Antonio pada menit ke-50.

Selain Manchester United vs West Ham United, pertandingan lain yang akan berlangsung pada Kamis dini hari adalah Southampton vs Grimsby Town, Burnley vs Fleetwood, dan Sheffield Wednesday vs Tottenham Hotspur.

Berikut ini statistik, head to head, prediksi starting line-up, hingga prediksi skor untuk pertandingan Manchester United vs West Ham United di putaran kelima Piala FA.