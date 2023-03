Prediksi Skor Manchester United vs West Ham di Piala FA: Preview, Kondisi Tim, Taktik, dan Head to Head

PIKIRAN RAKYAT - Manchester United akan menghadapi West Ham United di Stadion Old Trafford pada laga putaran kelima Piala FA musim 2022-2023. Pertandingan kedua tim akan disiarkan langsung pada Kamis, 2 Maret 2023, mulai pukul 2.45 WIB.

Jalannya pertandingan antara Manchester United vs West Ham diprediksi akan berlangsung sengit, mengingat kedua kesebelasan sudah pernah bertemu musim ini yang berakhir dengan kemenangan bagi The Reds Devil. Karenanya, The Hammers bakal bertekad balas dendam agar bisa memperbaiki catatan pertemuan.

Preview pertandingan

Manchester United bisa sampai tahap ini setelah menyingkirkan dua pesaing sebelumnya dengan mulus. Mengalahkan Everton dengan skor 3-1 pada putaran ketiga dan mengeliminasi Reading pada putaran keempat dengan hasil serupa. Begitupun West Ham yang menyingkirkan Brentford dan derby county.

The Reds Devil tengah berada dalam motivasi yang bagus untuk memasuki laga nanti, pasalnya pasukan Erik ten Hag baru saja mengangkat trofi setelah menang atas Newcastle United di babak final Carabao Cup. Kemenangan tersebut sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Setan Merah dalam 10 pertandingan terakhir.

Sementara West Ham akan berkunjung ke Old Trafford usai merebut kemenangan dari Nottingham Forest di Liga Inggris. Waktu itu, tim besutan David Moyes bermain sebagai tuan rumah dan unggul 4-0 berkat gol dari Danny Ings, Declan Rice, dan Michail Antonio.

Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama yang diraih The Hammers setelah melewati dua laga imbang dan satu kekalahan sebelumnya. Karenanya, West Ham bertekad untuk menjaga tren positif untuk memperbaiki catatan. Ditambah Piala FA merupakan kesempatan bagi mereka untuk meraih trofi di akhir musim.

Kondisi tim

Christian Eriksen dipastikan absen karena belum pulih dari cedera jangka panjang yang dia terima, begitu juga dengan Donny van de Beek. Sedangkan Anthony Martial berada dalam kondisi meragukan. Selain itu, kondisi skuadnya Erik ten Hag siap diturunkan dalam laga kandang nanti.

