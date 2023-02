Chelsea Tampil Buruk, Seruan Graham Potter Dipecat Makin Menggema

PIKIRAN RAKYAT – Chelsea harus mengalami kekalahan telak musim ini saat bersanding melawan Tottenham di kandangnya, dengan skor 0-2.

Performa Chelsea yang mengalami kemunduran ini membuat tim asuhan Graham Potter itu tidak memiliki peluang untuk lolos ke Liga Champions, bahkan untuk maju ke Liga Eropa pun masih perlu dipertimbangkan.

Akibat kekalahan atas Spurs, Chelsea hanya meraih dua kemenangan dari 16 pertandingan terakhir mereka. Beberapa penggemar bahkan menyerukan agar Graham Potter dipecat dari jabatannya lantaran membuat tim kesayangan mereka berada di posisi ke-10 Liga Premier, dan di ambang Liga Champions.

Kendati demikian, Hoddle merasa Sterling, Arrizabalaga dan Felix yang seharusnya disalahkan atas gol pertama. Dalam cetakan gol Spurs itu, Sterling gagal mengejar, sedangkan Arrizabalaga mungkin merasa mampu untuk menangani serangan Skipp, dan Felix yang berupaya untuk menepis bola dari gelandangan Spurs itu.

"Tanpa Thiago Silva di lapangan, mereka tamat. Ini sisi permainan yang mudah. Bola kembali dan mereka (Chelsea) mundur! Tottenham bisa menang dengan Emerson Royal. Lihat, Sterling, tidur! Tidur!" kata Hoddle, dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Express pada Senin, 27 Februari 2023.

"Kepa mungkin melakukan yang lebih baik. Jarak bola, dia mendapat jari kelingking untuk itu. Tapi lihat seberapa dalam mereka,” tambahnya.

Di tengah riuhnya para penggemar yang ingin melengserkan Potter dari jabatannya, rekan pemilik Todd Boehly dan Behdad Eghbali justru memberi dukungan kepada pria berusia 47 tahun itu. Mereka berkaca pada perjalanan Mikel Arteta yang sempat berada di bawah tekanan The Gunners hingga akhirnya memuncaki puncak Liga Inggris.

"Kami berbicara sebelum pertandingan tentang menonton (dokumenter) Arsenal All or Nothing, dan dua tahun setelah Mikel (Arteta), dia hampir mendapatkan karung dan orang-orang menginginkannya keluar. Itu dilihat sebagai bencana tetapi banyak hal sekarang telah berubah sedikit."