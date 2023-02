Link Live Streaming Madura United vs Persija Jakarta, Nonton Gratis Siaran Langsung BRI Liga 1

PIKIRAN RAKYAT - Madura United akan bertanding melawan Persija Jakarta dalam lanjutan BRI Liga 1 2022/2023 pekan ke-27 pada hari ini, Minggu, 26 Februari 2023 pukul 15.00 WOB. Laga Madura United vs Persija Jakarta akan digelar di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan dan bisa ditonton melalui link live streaming yang ada di akhir artikel.

Kini Madura United menduduki peringkat ke-6 klasemen sementara dengan koleksi 41 poin hasil dari 12 kemenangan, 5 kali imbang, dan 9 kekalahan. Sedangkan Persija Jakarta menempati posisi ke-3 klasemen sementara dengan perolehan 50 poin hasil dari 15 kemenangan, 5 kali imbang, dan 5 kekalahan.

Dalam 5 pertandingan terakhir pada musim ini, Madura United mencatat sekali menang, 2 kali seri, dan 3 kekalahan. Sementara itu, Persija Jakarta tercatat 4 kali menang dan sekali kalah dalam 5 laga terakhirnya.

Jika Persija Jakarta memenangi laga kali ini, mereka bisa menggeser posisi Persib Bandung dari peringkat 2 yang saat ini hanya berselisih 2 poin. Sedangkan Madura United bisa naik menuju posisi ke-4 klasemen sementara jika menang melawan Persija Jakarta.

Baca Juga: Mundur dari ASN, Ayah Mario Dandy Tulis Pesan Terbuka: Perbuatan Anak Saya Tak Benar dan Rugikan Banyak Pihak

Head to head Madura United vs Persija Jakarta

- 17 September 2022 Persija Jakarta vs Madura United 0-0

- 28 Juni 2022 Madura United vs Persija Jakarta 2-1

- 17 Maret 2022 Persija Jakarta vs Madura United 1-3

- 22 Oktober 2021 Madura United vs Persija Jakarta 2-3

- 13 Desember 2019 Persija Jakarta vs Madura United 4-0

Untuk menyaksikan laga seru Madura United vs Persija Jakarta, dapat mengakses link live streaming di Indosiar.

Berikut link live streaming Madura United vs Persija Jakarta:

Baca Juga: Perjalanan Karier Didi Kempot, Musisi Campursari yang Dijuluki The Godfather of Broken Heart