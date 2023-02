Prediksi Skor Tottenham Hotspurs vs Chelsea di Liga Inggris: Statistik Tim, Head to Head, dan Starting Line-Up

PIKIRAN RAKYAT - The Lilywhites ditantang The Blues dalam laga lanjutan Liga Inggris pekan ke-25. Pertandingan panas Tottenham Hotspurs vs Chelsea ini akan digelar di Tottenham Hotspur Stadium, pada Minggu, 26 Februari 2023 pukul 20.30 WIB.

Tottenham Hotspurs kini bertengger di posisi ke-4 klasemen sementara Liga Inggris dengan 42 poin, 13 menang, 3 seri, dan 8 kalah.

Sementara Chelsea masih terseok-seok di papan tengah klasemen posisi ke-10, dengan raihan 31 poin, 8 kemenangan, 7 seri, dan 8 kekalahan.

Berikut ulasan selengkapnya terkait analisis statistik tim, head to head, dan kemungkinan starting line-up untuk mengetahui prediksi skor Tottenham Hotspurs vs Chelsea, seperti yang dikutip oleh Pikiran-Rakyat.com dari Sportmole, pada Minggu, 26 Februari 2023.

Statistik tim

Tim asuhan Antonio Conte tampaknya memiliki kepercayaan diri yang tinggi, pasalnya dalam 5 laga terakhir, Harry Kane cs mampu mendapatkan 3 kemenangan. Berbeda dengan pasukan Graham Potter yang tak meraih satu pun kemenangan dalam 5 laga terakhir mereka.

Christian Pulisic cs perlu berbenah dari kekalahan melawan Southampton pekan lalu di kandang mereka sendiri. Sementara Harry Kane cs harus terus menjaga asa setelah kemenangan meyakinkan mereka atas West Ham.

Dalam persaingan di papan klasemen sementara, The Lilywhites memiliki ambisi untuk terus mengejar poin United yang kini masih tertinggal 8 poin. Di sisi lain, The Blues bisa saja menyalip Brentford dan Brighton jika mampu memberikan performa terbaik dalam laga ini.

