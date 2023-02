Prediksi Skor Leicester City vs Arsenal di Liga Inggris: Preview, Statistik, Head to Head dan Starting Line-Up

PIKIRAN RAKYAT – Pekan lanjutan ke-25 di Liga Inggris akan mempertemukan Leicester City melawan Arsenal. Pertandingan Leicester City vs Arsenal ini akan berlangsung pada hari Sabtu, 25 Februari 2023 pada pukul 22.00 WIB di Stadion King Power.

Selain pertandingan Leicester City vs Arsenal, jadwal Liga Inggris Sabtu malam juga menghadirkan pertarungan antara Everton vs Aston Villa, West Ham United vs Nottingham Forest, dan Leeds United vs Southampton.

Leicester City akan kembali berhadapan dengan tim yang menghuni papan atas klasemen sementara Liga Inggris, setelah pada pekan sebelumnya Leicester City harus kehilangan poin usai kalah 3-0 di kandang Manchester United.

Kali ini, di hadapan para pendukungnya Leicester City akan berusaha meredam Arsenal yang datang dengan kemenangan dramatis pada pertandingan sebelumnya melawan Aston Villa dengan skor akhir 2-4.

Leicester City saat ini telah memperoleh 24 poin dari 23 kali bermain. Jumlah tersebut didapatkan dari 7 kali menang, 3 kali imbang, dan 13 kali kalah.

Sedangkan lawannya Arsenal saat ini masih menjadi tim terkuat dan menghuni puncak klasemen sementara Liga Inggris dengan 54 poin dari 23 kali bermain. Sebagai pemuncak klasemen Liga Inggris saat ini, Arsenal telah mengumpulkan 17 kali kemenangan, 3 kali seri, dan 3 kali kalah.

Statistik

Dalam lima pertandingan terakhir Leicester City mampu meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Pada dua kemenangan terakhir, Leicester City mencetak 4 gol ke gawang lawannya, yaitu Aston Villa dan Tottenham Hotspur.

Berikut hasil dari lima pertandingan terakhir Leicester City:

· 19 Februari 2023: Manchester United 3-0 Leicester City

· 11 Februari 2023: Leicester City 4-1 Tottenham Hotspur

· 4 Februari 2023: Aston Villa 2-4 Leicester City

· 28 Januari 2023: Walsall 0-1 Leicester City

· 21 Januari 2023: Leicester City 2-2 Brighton & Hove Albion