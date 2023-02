Prediksi Skor Crystal Palace vs Liverpool di Liga Inggris: Statistik Tim, Head to Head, dan Starting Line-Up

PIKIRAN RAKYAT - Lanjutan pekan ke-25 Liga Inggris akan mempertemukan Crystal Palace kontra Liverpool di Selhurst Park Stadium, London. Laga The Eagles vs The Reds ini akan berlangsung pada Minggu, 26 Februari 2023 pukul 2.45 WIB.

Saat ini, Crystal Palace masih bertengger di posisi ke-12 klasemen sementara Liga Inggris. Wilfried Zaha cs harus meraih poin penuh untuk bisa menggeser Aston Villa di posisi ke-11 yang kini hanya terpaut 2 poin dengan mereka.

Sementara Liverpool masih bersaing dalam 8 besar klasemen sementara. Darwin Nunez cs berambisi untuk mencuri poin kemenangan untuk bisa menipiskan jarak dengan Fulham yang kini berbeda 4 poin dengan mereka.

Lantas, bagaimana prediksi skor pertandingan Crystal Palace vs Liverpool? Berikut ini analisis statistik tim, head to head, dan starting line-up untuk mengetahui prediksi skor, seperti yang dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Sportmole.

Statistik tim

Dalam laga terakhir The Eagles, mereka ditahan imbang oleh Brentford yang mampu tampil apik pada pekan lalu. Hal ini menjadi rentetan hasil yang tak memuaskan bagi tim asuhan Patrick Vieira karena tak mampu meraih satu pun kemenangan dalam lima laga terakhir mereka.

Di sisi lain, The Reds perlu berbenah setelah kekalahan yang menyakitkan dalam Liga Champions melawan Real Madrid di kandang mereka sendiri dengan skor telak 2-5. Tentu, tim asuhan Jurgen Klopp tak ingin kembali menelan kekalahan.

Tampaknya, lini pertahanan The Eagles perlu waspada. Hal ini disebabkan performa The Reds di kompetisi Liga Inggris tengah berada dalam tren positif dengan menyabet 2 kemenangan beruntun, meski sebelumnya alami 2 kekalahan dan 1 hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir mereka.

