Prediksi Skor Fulham vs Wolves di Liga Inggris: Preview, Statistik, Head to Head dan Starting Line-Up

PIKIRAN RAKYAT – Pekan ke-25 Liga Inggris akan kembali bergulir pada Sabtu, 25 Februari 2023 dengan diawali pertarungan antara Fulham vs Wolves. Pertandingan antara Fulham vs Wolves ini akan berlangsung di Stadion Craven Cottage mulai pukul 03.00 WIB.

Selain duel antara Fulham vs Wolves, jadwal Liga Inggris pada hari Sabtu juga akan menampilkan pertandingan antara Everton vs Aston Villa, Leicester City vs Arsenal, West Ham United vs Nottingham Forest, dan Leeds United vs Southampton.

Fulham FC bersiap menghadapi tamunya Wolverhampton Wanderers (Wolves) setelah sebelumnya mendapatkan kemenangan 0-1 dari Brighton & Hove Albion pada Sabtu, 18 Februari 2023 lalu.

Fulham saat ini menduduki peringkat keenam klasemen sementara Liga Inggris dengan perolehan 38 poin dari 24 kali bermain. Fulham telah mengumpulkan 11 kali kemenangan, 5 kali hasil imbang, dan 8 kali kekalahan.

Sedangkan Wolves akan berusaha bangkit setelah kekalahan yang mereka alami pada laga terakhir yakni saat melawan Bournemouth pada laga kandang. Wolves kalah dengan skor 0-1 dari tamunya tersebut.

Saat in Wolves berada di peringkat ke-15 klasemen sementara Liga Inggris dengan mendapatkan 23 poin dari 23 kali bermain. Wolves baru mendapatkan 6 kali kemenangan, 5 kali seri, dan telah mendapatkan 12 kali kekalahan.

Jumlah kekalahan tersebut menjadi jumlah rata-rata yang didapatkan oleh tim-tim Liga Inggris yang saat ini berada di papan bawah klasemen. Sementara tim yang paling banyak mengalami kekalahan yaitu Southampton dengan 15 kali kalah.