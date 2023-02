Prediksi Skor Elche vs Real Betis di Liga Spanyol: Statistik Tim, Head to Head, dan Starting Line-Up

PIKIRAN RAKYAT - Pertandingan seru akan tersaji di lanjutan Liga Spanyol pekan ke-23 yang mempertemukan Elche kontra Real Betis. Laga ini akan berlangsung di Estadio Manuel Martínez Valero pada dini hari nanti Sabtu, 25 Februari 2023 pukul 3.00 WIB.

Elche yang kini berada di dasar klasemen sementara Liga Spanyol tentu berambisi meraih poin penuh di kandang sendiri. Namun, tampaknya cukup sulit karena Real Betis tengah dalam performa apik di posisi 5 klasemen sementara.

Lantas, berapa prediksi skor pertandingan Elche vs Real Betis di Liga Spanyol? Berikut ini analisis statistik tim, head to head, dan starting line-up untuk mengetahui prediksi skor laga El Glorioso vs Los Ilicitanos, seperti yang dikutip oleh Pikiran-Rakyat.com dari Sportmole.

Statistik tim

El Glorioso terus menempel ketat selisih poin mereka dengan Atletico Madrid di posisi 5 besar klasemen sementara Liga Spanyol. Berbeda dengan Los Ilicitanos yang berusaha ke luar dari zona degradasi.

Baca Juga: KPK Curigai Harta Rp58 Miliar Milik Pejabat Pajak Rafael Alun Trisambodo

Tim asuhan Pablo Machin tampaknya tak ingin tinggal diam setelah di laga terakhir dikandaskan Espanyol di kandang sendiri. Performa apik pasukan Manuel Pellegrini pun patut diwaspadai, setelah pekan kemarin berhasil menang atas Valladolid dengan skor 2-1.

Tercatat dalam 5 laga terakhir kedua kesebelasan, Alex Collado cs hanya mampu meraih satu kali kemenangan dan satu hasil imbang. Di sisi lain, Nabil Fekir cs mampu tampil beringas dengan meraih 3 kemenangan.

Head to head

Inilah head to head Elche vs Real Betis dalam 5 laga terakhir:

15 Agustus 2022: Real Betis 3-0 Elche