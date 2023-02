Manchester United Taklukkan Barcelona 2-1 di Liga Europa, Butuh 15 Tahun Rebut Kemenangan dari Blaugrana

PIKIRAN RAKYAT – Manchester United sukses melaju ke babak 16 besar Liga Europa usai menyisihkan Barcelona dalam leg kedua play-off babak gugur Liga Europa 2022-2023 dengan skor 2-1 di Stadion Old Trafford, Jumat, 24 Februari 2023 dini hari WIB. The Red Devils unggul agregat 4-3 atas The Blaugrana.

Kemenangan pasukan Erik ten Hag diraih dengan tak mudah. Bermain di depan pendukungnya sendiri, MU tertinggal lebih dahulu berkat gol penalti Robert Lewandowski di babak pertama.

Akan tetapi, pada babak kedua, tuan rumah rumah bangkit dari ketertinggalan sekaligus membalikkan keunggulan lewat gol duo Brasil Fred dan Antony. Dengan hasil ini sekaligus mengantarkan MU menuju babak 16 besar Liga Europa.

Jalannya Pertandingan

Manchester United langsung menekan lini pertahanan Barcelona sejak menit awal. Hasilnya, mereka nyaris mencetak gol pada menit ke-2 lewat peluang Bruno Fernandes.

Mendapatkan umpan dari lini tengah, gelandang asal Portugal itu tinggal berhadapan dengan Ter Stegen di depan gawang. Namun, tembakannya masih bisa diblok kaki kiper.

Barcelona mencoba mengimbangi permainan dan mengancam gawang MU lewat tendangan kaki kiri Raphinha dari luar kotak penalti. Namun, sepakan melengkungnya masih berada di atas gawang David de Gea.

Robert Lewandowski memecah kebuntuan pada menit ke-18 lewat titik putih. Berawal dari pelanggaran oleh Bruno Fernandes kepada Alejandro Balde, striker asal Polandia itu sukses menaklukkan David De Gea. Skor 1-0 bertahan hingga babak pertama usai.