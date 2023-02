Prediksi Skor AS Monaco vs Bayer Leverkusen di Liga Eropa: Preview, Head to Head, dan Starting Line-up

PIKIRAN RAKYAT – Pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Eropa musim ini antara AS Monaco vs Bayer Leverkusen akan bergulir pada Jumat, 24 Februari 2023. Pertandingan akan berlangsung di markas AS Monaco Stadion Louis II pada pukul 00.45 WIB.

Pada leg pertama babak play-off Liga Eropa itu, AS Monaco yang bertandang ke markas Bayer Leverkusen di Stadion BayArena mampu menang dengan skor akhir 2-3. Hasil ini menjad modal yang bagus bagi AS Monaco terlebih mereka akan bermain di hadapan para pendukungnya langsung.

L. Hradecky membuat gol bunuh diri yang membuat timnya tertinggal 0-1 pada menit ke-9. Gol ini bertahan hingga babak pertama selesai. Barulah pada babak kedua, AS Monaco dan Bayer Leverkusen mulai melancarkan serangan demi serangan.

Hasilnya, Diaby mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48. Gol kedua bagi Bayer Leverkusen datang hampir 10 menit berselang melalui Wirtz, tuan rumah unggul 2-1.

Baca Juga: Prediksi Skor Man Utd vs Barcelona di Liga Eropa: Head to Head hingga Starting Line Up

Tak disangka, tim tamu AS Monaco mampu mencetak gol keduanya melalui Diatta pada menit ke-74 sekaligus membuat skor pertandingan ini kembali imbang. Sementara gol kemenangan bagi AS Monaco atas Bayer Leverkusen datang pada menit 90+2 melalui Disasi.

Dengan demikian, agregat menjelang leg kedua babak play-off Liga Eropa ini menjadi 3-2 untuk keunggulan AS Monaco.

AS Monaco yang berada di kompetisi Ligue 1 saat ini berada di posisi ketiga klasemen sementara dengan 50 poin dari 24 kali bermain. AS Monaco telah mengumpulkan 15 kemenangan, 5 hasil seri, dan 4 kali kalah.

AS Monaco berada di bawah Marseille di peringkat kedua dengan 52 poin dari 24 kali bermain, sementara terpaut 7 angka dari pemuncak klasemen Paris Saint-Germain.