Prediksi Skor AS Roma vs RB Salzburg di Liga Eropa: Kabar Pemain, Head to Head hingga Starting Line Up

PIKIRAN RAKYAT – RB Salzburg akan bertandang ke kandang lawan, Stadio Olimpico untuk berduel dengan AS Roma untuk memperebutkan kemenangan di Liga Eropa. Pertandingan AS Roma vs RB Salzburg dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 24 Februari 2023 pukul 3.00 WIB.

Pertandingan terbaik pada pekan lalu di Stadio Salzburg dipimpin oleh tuan rumah yang berakhir dengan skor kemenangan 1-0 atas AS Roma.

Meski kebobolan di akhir leg pertama, tim asuhan Jose Mourinho membutuhkan performa terbaik di kandang mereka untuk membalikkan keadaan dalam pertandingan ini. AS Roma telah menelan lima kekalahan selama bermain di rumah sendiri untuk semua kompetisi.

Sementara itu, perjalanan Salzburg di Liga Eropa ini masih berlanjut setelah mereka berhasil mengalahkan WSG Tirol dengan skor kemenangan 3-1 saat bermain di Bundesliga Austria.

Tim asuhan Matthias Jaissle itu hanya kalah dua kali di semua kompetisi yakni saat berhadapan dengan Sturm Graz di Bundesliga Austria dan AC Milan di Liga Champions.

Bermain di kandang sendiri, memungkinkan ‘i Giallorossi’ memanfaatkan peluang tersebut untuk mengunci kemenangan mereka atas RB Salzburg.

Kabar Pemain

Beberapa pemain asuhan Mourinho nampaknya akan absen pada laga kali ini, seperti Ebrima Darboe, dan Tammy Abraham yang mengalami cedera pada permainan sebelumnya.

Selain itu, ada gelandang serang, Paulo Dybala yang akan melewatkan pertandingan karena mengalami cedera saat melawan Verona pada akhir pekan lalu.