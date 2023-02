Prediksi Skor AS Roma vs Hellas Verona di Liga Italia: Kabar Pemain, Head to Head, dan Starting Line-up

PIKIRAN RAKYAT – AS Roma akan menyambut Hellas Verona pada lanjutan pertandingan di Liga Italia. Duel antara AS Roma vs Hellas Verona yang digelar di Stadio Olimpico akan berlangsung pada Senin, 20 Februari 2023 pukul 02.45 WIB.

Saat ini, AS Roma berada di urutan kelima klasemen dengan 41 poin dari 22 permainan. Tim asuhan Jose Mourinho itu telah memenangkan pertandingan sebanyak 12 kali, 5 hasil imbang, dan 5 kali kekalahan.

Sedangkan, Hellas Verona berada di urutan tiga terakhir klasemen dengan mengumpulkan 17 poin dari 22 pertandingan. Gialloblu, julukan Hellas Verona, telah meraih 4 kemenangan, 5 hasil imbang, dan 13 kali kekalahan.

AS Roma menjadi tim tidak terkalahkan dalam 19 dari 21 pertandingan terakhir saat bersanding dengan Hellas Verona di semua kompetisi. Setidaknya dua gol dalam sembilan dari 10 pertandingan kandang terakhir mereka melawan Verona di semua kompetisi.

Kabar pemain

Paulo Dybala kemungkinan tidak akan ikut berduel bersama skuadnya kali ini karena cedera otot yang dialami olehnya saat berada di Austria pada Kamis malam.

Dybala memiliki delapan gol dan enam assist dalam 16 penampilannya pada musim ini, sehingga mencari penggantinya tidaklah mudah. Kendati demikian, Stephan El Shaarawy kemungkinan besar akan bergeser ke depan untuk bersinergi bersama Tammy Abraham, dengan Zeku Celik di sayap kanan dan Nicola Zalewski di sayap kiri.

Setelah mencetak gol di masing-masing dari dua pertandingan pertamanya di Liga Italia, Cyril Ngonge menjadi pemain Verona kedua di abad ini yang mencetak gol di masing-masing dari tiga pertandingan pertamanya.

Dia bergabung dengan Darko Lazovic sebagai penyerang tengah Gialloblu yang seharusnya mengontrak Adolfo Gaich atau Kevin Lasagna pada Januari.