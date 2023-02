Prediksi Skor Brentford vs Crystal Palace: Preview, Statistik, Head to Head, dan Starting Line-up

PIKIRAN RAKYAT – Salah satu pertandingan pada pekan ke-24 Liga Inggris akan mempertemukan Brentford vs Crystal Palace. Pertandingan Brentford vs Crystal Palace berlangsung pada Sabtu, 18 Februari 2023 pukul 22.00 WIB di Stadion Gtech Community.

Selain pertandingan Brentford vs Crystal Palace, tim-tim lain yang akan bertanding hari ini ada Aston Villa vs Arsenal pukul 19.30 WIB, kemudian Wolves vs Bournemouth, Brighton vs Fulham, Everton vs Leeds, Chelsea vs Southampton, dan Nottingham Forest vs Manchester City.

Saat ini, Brentford berada di papan tengah klasemen sementara Liga Inggris dengan 34 poin dari 22 kali bertanding. Brentford telah mengoleksi 8 kali kemenangan, 10 kali imbang, dan 4 kali kalah.

Brentford menjadi satu dari dua tim yang mendapatkan hasil imbang terbanyak sejauh bergulirnya Liga Inggris musim ini. Catatan hasil imbang itu juga dibarengi dengan jumlah kekalahan Brentford yang baru 4 kali, terhitung sedikit dibandingkan tim lain di tengah klasemen.

Baca Juga: Christian Atsu Ditemukan Meninggal Akibat Gempa Dahsyat Turki, Jenazahnya Langsung Dibawa ke Ghana

Sedangkan lawannya Crystal Palace saat ini telah mengumpulkan 25 poin dari 22 kali bermain. Crystal Palace mengoleksi 6 kemenangan, 7 hasil imbang, dan 9 kali kekalahan.

Statistik

Pada pertandingan sebelumnya, Brentford bermain seri dengan Arsenal. Pada pertandingan yang berlangsung pada Sabtu, 11 Februari 2023 itu, kedua tim baru mencetak gol setelah memasuki babak kedua.

Arsenal unggul lebih dulu melalui Trossard pada menit ke-66, kemudian dibalas oleh Brentford melalui Ivan Toney pada menit ke-74. Hasil imbang ini kemudian disusul oleh kekalahan Arsenal dari Manchester City tiga hari berselang.

Dalam lima pertandingan terakhir, Brentford mendapatkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kali kalah. Berikut hasil dari lima pertandingan terakhir Brentford tersebut: