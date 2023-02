Prediksi Skor Newcastle United vs Liverpool di Liga Inggris: Preview, Head to Head hingga Starting Line-Up

PIKIRAN RAKYAT – Newcastle United akan melakoni pertandingan ke-23 bagi mereka dengan menjamu Liverpool pada Minggu dini hari, 19 Februari 2023. Pertandingan pekan ke-24 Liga Inggris itu akan berlangsung di Stadion St James Park mulai pukul 00.30 WIB.

Selain pertandingan antara Newcastle United vs Liverpool, Liga Inggris juga akan menggelar dua pertandingan lainnya pada Minggu, 19 Februari 2023. Dua pertandingan itu adalah Manchester United vs Leicester City, dan Tottenham Hotspur vs West Ham United.

Newcastle United saat ini masih berada di lima besar klasemen sementara Liga Inggris di bawah Manchester City, Arsenal, dan Manchester United. Newcastle United sejauh ini telah mengumpulkan 41 poin dari 22 kali bertanding.

Newcastle United menjadi tim yang paling sedikit mendapatkan kekalahan sepanjang musim ini yakni baru sekali saja, dan tim yang mampu mengalahkan Newcastle United tersebut adalah Liverpool.

Newcastle United telah mengumpulkan 10 kali kemenangan dan 11 hasil imbang. Jumlah hasil imbang yang didapatkan Newcastle United itu menjadi yang terbanyak di antara tim-tim di Liga Inggris lainnya, disusul oleh Brentford dengan 10 kali imbang.

Sedangkan Liverpool masih berada di papan tengah klasemen sementara dengan total 32 poin dari 21 kali bermain. Liverpool telah mendapatkan 9 kali kemenangan, 5 kali imbang, dan 7 kali kekalahan.

Meskipun saat ini Newcastle United berada di peringkat yang lebih tinggi dibandingkan Liverpool, namun rekor pertemuan ternyata lebih banyak dimenangi The Reds.