Prediksi Skor Nottingham Forest vs Manchester City: Statistik, Head to Head, dan Starting Line-up

PIKIRAN RAKYAT – Nottingham Forest bersiap menghadapi Manchester City pada pertandingan ke-23 mereka di Liga Inggris musim 2022-2023. Nottingham Forest akan menghadapi Manchester City di markas mereka Stadion City Ground pada Sabtu, 18 Februari 2023 pukul 22.00 WIB.

Selain Nottingham Forest vs Manchester City, Liga Inggris juga menyajikan enam pertandingan lainnya pada hari Sabtu. Satu pertandingan di antaranya berlangsung pada pukul 19.30, yaitu antara Aston Villa vs Arsenal.

Sedangkan lima pertandingan lainnya berlangsung bersamaan pada pukul 22.00 WIB, yaitu Brentford vs Crystal Palace, Wolves vs Bournemouth, Brighton vs Fulham, Everton vs Leeds, dan Chelsea vs Southampton.

Nottingham Forest patut waspada saat menjamu Manchester City, mengingat The Citizens sebelumnya telah mampu mengalahkan Arsenal yang telah lama menjadi pemuncak klasemen.

Baca Juga: Jadwal Lengkap Liga Inggris Pekan Ini: Arsenal Tantang Aston Villa, Chelsea Hadapi Tim Juru Kunci

Nottingham Forest saat ini berada di urutan ke-14 klasemen sementara Liga Inggris dengan 24 poin dari 22 kali bermain. Jumlah tersebut didapat dari enam kali kemenangan, enam kali imbang, dan 10 kali kalah.

Sedangkan tamunya Manchester City sukses mengkudeta Arsenal dari puncak klasemen sementara pada pertandingan yang berlangsung tengah pekan kemarin. Manchester City menang 1-3 di kandang Arsenal.

Saat ini, Manchester City memuncaki klasemen sementara Liga Inggris dengan 51 poin dari 23 kali bermain. Manchester City telah mengumpulkan 16 kali kemenangan, tiga kali hasil imbang, dan empat kali kalah. Meski berada di puncak klasemen, tetapi Manchester City memiliki jumlah poin yang sama dengan Arsenal.

Statistik

Nottingham Forest hanya mendapatkan satu kali kemenangan dalam lima pertandingan terakhir mereka baik di Liga Inggris maupun di Piala Liga Inggris.