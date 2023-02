Prediksi Skor Perth Glory vs CC Mariners di Liga Australia: Preview dan Formasi Pemain

PIKIRAN RAKYAT – Central Coast (CC) Mariners akan bertandang ke kandang Perth Glory dalam Liga Australia yang digelar di Macedonia Park, Perth. Duel antara CC Mariners vs Perth Glory dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 18 Februari 2023 pukul 18.00 WIB.

Perth Glory sebagai tuan rumah tengah menduduki posisi kesembilan di klasemen sementara Liga Australia. Namun, kemenangan pada akhir pekan ini berpotensi untuk menambah poin mereka untuk beralih ke posisi enam besar.

Selain itu, Perth Glory secara konsisten telah berjuang pada akhir musim ini dengan meraih lima kemenangan, empat seri dan tujuh kekalahan. Mereka menjadi jauh lebih kuat ketika bermain di kandang sendiri.

Sepanjang pertandingan Liga Australia, The Glory (julukan Perth Glory) hanya mengalami sekali kekalahan saat bermain di kandang mereka sendiri dengan skor 4-2, yaitu saat berhadapan dengan pemimpin klasemen, Melbourne City.

Baca Juga: Tak Cukup Ferdy Sambo Divonis Mati, Keluarga Brigadir J Laporkan Lagi Terdakwa atas Tuduhan Lain

Sementara itu, CC Mariners sebagai tim kesebelasan yang bertamu, mereka hanya selisih delapan poin dari Melbourne City yang berada di puncak klasemen. Saat ini, The Mariners berada di posisi kedua klasemen Liga Australia dengan perolehan 26 poin.

Setelah melewati tiga pertandingan tanpa kemenangan, CC Mariners meraih kemenangan pada akhir pekan lalu saat bermain bersama Brisbane Roar melalui tendangan penalti dari Marco Tulio, Jay O’Shea, dan Beni N’Kololo.

Duel antara CC Mariners vs Perth Glory ini sekaligus menjadi pembalasan The Mariners atas kekalahan yang ditanggung mereka pada awal kampanye dari tuan rumah, The Glory dengan skor akhir 2-1.

Perth Glory telah meraih dua kemenangan di enam pertandingan terakhir Liga Australia, serta tiga seri, dan satu kekalahan. Sedangkan CC Mariners, mereka pernah tiga kali keluar sebagai pemenang, dua kekalahan, dan satu skor imbang.