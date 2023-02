Prediksi Skor RB Salzburg vs AS Roma di Liga Europa: Preview, Kondisi Tim, Taktik, hingga Head to Head

PIKIRAN RAKYAT - RB Salzburg akan ditantang AS Roma di Red Bull Arena pada leg pertama play-off babak 16 besar Liga Europa musim 2022-2023. Duel antara RB Salzburg vs AS Roma dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 17 Februari 2023 pukul 00.45 WIB.

Jalannya pertandingan antara kedua tim diprediksi akan berlangsung sengit, mengingat kedua tim tengah berada dalam performa bagus. RB Salzburg merupakan salah satu tim yang terlempar dari Grup E Liga Champions ke Liga Europa setelah kalah bersaing dengan AC Milan dan Chelsea.

Sementara AS Roma harus melawan tuan rumah, karena hanya bisa berakhir di peringkat kedua Grup C Liga Europa.

Tiga kemenangan dan satu hasil imbang tidak cukup membuat mereka menghindari play off babak gugur ini. Sebab, mereka tertinggal enam poin dari Real Betis sebagai pemuncak klasemen.

Preview pertandingan

Berstatus tuan rumah RB Salzburg berada dalam situasi yang bagus dalam menatap laga nanti. Dalam dua laga terakhir tampil di hadapan penggemar sendiri, tim wakil Austria itu memulangkan lawannya dengan tangan kosong. Catatan tersebut bakal menjadi modal bagus dalam meningkatkan kepercayaan diri ketika menjamu AS Roma.

Selain RB Salzburg juga datang ke pertandingan setelah menang besar atas Austria Lustenau di Bundesliga Austria. Fernando menyumbangkan dua gol saat menaklukan lawan di Red Bull Arena dengan skor 4-0, dua gol lain dibukukan Nicolas Sewald dan Nicolas Capaldo.

Kendati demikian AS Roma juga punya modal bagus datang ke markas lawan, meskipun pada laga terakhir di Liga Italia pasukan Jose Mourinho bermain imbang melawan Lecce. Tetapi dalam tiga pertandingan sebelumnya Paulo Dybala dan kawan-kawan selalu merebut kemenangan.

Kondisi tim

Situasi ruang medis RB Salzburg cukup sesak jelang pertandingan nanti, diisi lima pemain yang cedera dan harus absen panjang. Mereka adalah Samson Tijani, Dijon Kameri, Daouda Guindo, Bryan Okoh, dan Justin Omoregie. Selain kelimanya, tuan rumah tidak memiliki kekhawatiran cedera baru.