Berapa Gaji Wasit Liga 1 2022? Hampir Naik 100 Persen hingga Masuk Top 4 ASEAN

PIKIRAN RAKYAT - PSSI telah mengumumkan gaji wasit Liga 1 2022 mengalami kenaikan yang fantastis. Awalnya gaji wasit tertinggi sepak bola Indonesia Rp5 juta.

Pada Liga 1 2020, wasit gencar meminta kenaikkan gaji saat memimpin pertandingan menjadi Rp6,5 juta. Terkini, wasit kembali meminta kenaikkan gaji saat bekerja mengadili pertandingan.

Dalam rilis PSSI, gaji wasit kembali mendapat kenaikkan. Pada Liga 1 2022, gaji wasit resmi naik menjadi Rp10 juta. Sementara gaji asisten wasit, naik menjadi Rp7,5 juta, dan wasit cadangan Rp5 juta.

Berdasarkan keterangan PSSI, nominal gaji tersebut merupakan jumlah terbesar uang yang didapatkan wasit dalam sejarah kompetisi sepak bola Indonesia.

"Untuk diketahui, gaji wasit tengah Rp10 juta/pertandingan, asisten wasit Rp7,5 juta/pertandingan, wasit cadangan Rp5 juta/pertandingan, dan pengawas pertandingan Rp5 juta/pertandingan," ujar PSSI dalam rilisnya dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam laman Vocketfc.

Baca Juga: Persib Dibekuk PSM Makassar, Akun Instagram Wasit Garis Diserang Bobotoh

Gaji wasit Liga 1 Indonesia disebut-sebut menjadi yang tertinggi se-ASEAN. Berdasarkan data Transfermarkt, Indonesia berada di puncak Top 4 Asean gaji wasit terbesar.

Kedua, Vietnam menjadi negara yang tercatat bahwa wasit utama mendapatkan gaji sebesar Rp5 juta per pertandingan. Ketiga, Thailand dengan gaji wasit Rp4,5 juta per pertandingan. Malaysia menjadi negara keempat dengan bayaran wasit tertinggi, gaji wasit di Malaysia Rp1,45 juta per pertandingan.