Prediksi Skor Fulham vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Preview, Kondisi Tim, Taktik, hingga Head to Head

PIKIRAN RAKYAT - Pertandingan Fulham vs Nottingham Forest akan segera tersaji dalam laga pekan ke-23 Liga Inggris musim 2022-2023. Duel antara tim berjuluk The Cottagers kontra The Tricky Trees itu akan disiarkan langsung dari Stadion Craven Cottage pada Sabtu, 11 Februari 2023, pukul 22.00 WIB.

Berstatus sebagai tuan rumah, Fulham akan memasuki pertandingan dengan tekat kuat mengamankan tiga poin agar bisa mendekat ke persaingan enam besar. Sementara Nottingham Forest bakal berusaha melanjutkan hasil positif setelah kembali merebut kemenangan di laga terakhir. Karenanya, laga antara kedua tim diprediksi akan berlangsung sengit dan menarik untuk disaksikan.

Preview pertandingan

Fulham akan memasuki laga sebagai tim yang duduk di peringkat delapan klasemen sementara Liga Inggris. Dengan koleksi 32 angka dari 22 penampilan, The Cottagers berpeluang menggeser dua tim di depannya, yakni Brighton dan Brentford yang hanya unggul paling jauh dua angka.

Performa tim besutan Marco Silva memang sedang tidak konsisten, mereka gagal merebut kemenangan dalam tiga pertandingan terakhir. Kalah 1-0 dari Newcastle dan Tottenham Hotspur serta bermain tanpa gol ketika datang ke markas Chelsea akhir pekan lalu.

Baca Juga: Prediksi Skor Real Madrid vs Al Hilal di Piala Dunia Antarklub: Head to Head, Statistik, dan Starting Line-up

Namun, The Cottagers punya bekal bagus ketika bermain sebagai tuan rumah. Dalam laga terakhir bermain di markas sendiri Aleksandar Mitrovic dan kawan-kawan mengamankan tiga poin dari incaran Chelsea. Ditambah pertengahan pekan ini, Fulham juga menang 3-2 melawan Sunderland di putaran keempat Piala FA.

Sementara itu, Nottingham Forest akan melakukan perjalanan ke markas lawan dengan motivasi yang tinggi. Mengingat dalam lima pertandingan terakhir di Liga Inggris, Steve Cooper dan anak asuhnya mempertahankan hasil positif. Mengamankan tiga kemenangan dan dua hasil imbang.

Berkat penampilan tersebut, Nottingham Forest perlahan mendaki ke papan tengah klasemen. Saat ini The Trees menghuni peringkat ke-13 dengan torehan 24 poin dari 21 pertandingan. Mereka mengumpulkan angka yang sama dengan Crystal Palace dan meninggalkan Leicester City tiga poin di belakang.

Kondisi tim

Tidak ada pemain baru yang masuk ke ruang perawatan Fulham, Neeskens Kebano masih menjadi penghuni tetap karena cedera jangka panjang yang dideritanya. Sementara Tom Cairney kemungkinan bisa kembali ke lapangan meski belum pasti bakal menjadi starter, begitu juga dengan Harrison Reed yang masih diragukan untuk tampil.