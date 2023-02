Muncul Kemungkinan 3 Gelar Liga Inggris Milik Man City Dihapus, Liverpool dan Man United Diuntungkan

PIKIRAN RAKYAT - Manchester City telah meraih enam gelar Liga Inggris. Tetapi, tiga dari musim tersebut yaitu 2011-2012, 2013-2014, dan 2017-2018 sedang diselidiki karena terjadi dugaan pelanggaran aturan keuangan.

Manchester City diguncang oleh pengumuman dari Liga Inggris yang menuding klub tersebut melakukan lebih dari 100 pelanggaran aturan keuangan.

Dugaan pelanggaran di antaranya memberikan informasi keuangan yang tidak akurat, pelanggaran terkait gaji pemain dan manajer, serta pelanggaran membantu penyelidikan Liga Inggris. The Citizens mengatakan bahwa pengumuman tersebut datang sebagai ‘kejutan’.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Mirror, mereka menyatakan akan menggunakan bukti yang tak terbantahkan untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Baca Juga: Hadapi Tuduhan Langgar Aturan Keuangan, Man City Sewa Pengacara Bergaji Rp91 Juta per Jam!

Manchester City yang sering menduduki peringkat dua klasemen sementara Liga Inggris dikalahkan 1-0 oleh Tottenham Hotspur. Ini tentunya berdampak pada misi mereka mengejar Arsenal dalam perebutan gelar Liga Inggris musim ini.

Liga Inggris sedang menyelidiki kasus ini dan menentukan keputusan akhir. Jika penyelidikan selesai dan City dinyatakan bersalah, maka Liga Inggris akan menjatuhkan hukuman. Pihak Liga Inggris belum berkomentar mengenai hukuman yang akan diberikan.

Degradasi dari Liga Inggris mungkin saja akan dijatukan, jika City terbukti bersalah dan tudingan tersebut benar adanya. Degradasi merupakan hukuman paling keras dari semua kemungkinan hukuman. Hukuman lainnya yang mungkin diberikan adalah pengurangan poin dan penalti finansial.

Selain itu, ada spekulasi bahwa tiga gelar Liga Inggris yang diraih The Citizens akan dihapus. Pada tiga musim yang diselidiki, dua musim Manchester United dinyatakan sebagai runner up dan satu musim lainnya gelar runner up didapat oleh Liverpool.