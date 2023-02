Prediksi Skor Dewa United vs Borneo FC di BRI Liga 1: Statistik Tim, Head to Head, dan Starting Line-up

PIKIRAN RAKYAT – Dewa United akan berhadapan dengan Borneo FC dalam lanjutan BRI Liga 1 pekan ke-23. Pertandingan Dewa United vs Borneo FC berlangsung pada Rabu, 8 Februari 2023 pukul 17.00 WIB di Stadion Indomilk Arena.

Selain Dewa United vs Borneo FC, ada pula RANS Nusantara vs Arema FC dan PSIS Semarang vs Persebaya Surabaya yang akan berlaga. Namun, pertandingan PSIS vs Persebaya mengalami penundaan.

Hari sebelumnya, pertandingan antara Persita Tangerang vs Persija Jakarta juga ditunda karena masalah perizinan, sehingga hanya laga antara Bhayangkara FC vs Persikabo 1973 yang berlangsung.

Dalam laga Bhayangkara FC vs Persikabo 1973 itu, tuan rumah mampu comeback pada menit-menit akhir pertandingan setelah lebih dulu tertinggal dua gol dari Persikabo 1973.

Kemenangan Persikabo 1973 membuat Bhayangkara FC naik peringkat ke-11 dengan 26 poin dari 22 kali pertandingan. Bhayangkara FC masih memiliki satu pertandingan yang belum dimainkan, yaitu melawan Persib Bandung yang ditunda dari jadwal seharusnya.

Sementara itu, saat ini Dewa United mengoleksi 23 poin dari 22 kali bertanding. Sejauh ini Dewa United baru mampu mengumpulkan lima kemenangan dari 22 pertandingan tersebut.

Selain itu, Dewa United lebih banyak mendapatkan hasil imbang yakni delapan kali dan kekalahan sebanyak sembilan kali.

Jika Dewa United mampu memenangi pertandingan melawan Borneo FC, mereka akan langsung naik ke posisi ke-13 klasemen sementara dan menyamai poin yang telah diraih Bhayangkara FC.