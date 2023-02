Prediksi Skor AS Roma vs Empoli di Liga Italia: Preview, Kondisi Tim, Taktik, Susunan Pemain dan Head to Head

PIKIRAN RAKYAT - AS Roma bakal kedatangan Empoli di Stadion Olimpico pada lanjutan pekan ke-21 Liga Italia musim 2022-2023. Pertandingan AS Roma vs Empoli akan disiarkan langsung pada Minggu, 5 Februari 2023, dan dijadwalkan mulai pukul 00.00 WIB.

Tuan rumah akan berusaha memperbaiki catatan setelah tersingkir dari perempat final Coppa Italia. Sementara tim tamu bertekad untuk melanjutkan tren positif mereka di Liga Italia. Karena itu pertandingan kedua tim diprediksi akan berlangsung sengit, sehingga menarik untuk disaksikan.

Preview pertandingan

AS Roma mengalami nasib buruk di Coppa Italia setelah disingkirkan oleh Cremonese di perempat final. Waktu itu, pasukan Jose Mourinho kalah dengan skor 2-1, gol kemenangan untuk lawan dicetak Cyriel Dessers dan Mahmet Zeki Celik. Sementara satu gol balasan baru tercipta pada babak pertambahan waktu dari sontekan Andrea Belotti.

Hasil tersebut juga menjadi kekalahan buruk kedua kalinya yang didapat tim berjuluk Giallorossi itu. Pada laga terakhir di Liga Italia, Mourinho dan skuadnya juga menelan kekalahan 2-1 di kandang Napoli. Tetapi selain dua pertandingan tersebut, AS Roma memiliki catatan bagus di laga sebelumnya yang patut diperhitungkan tim tamu.

Giallorossi membukukan lima pertandingan tak terkalahkan, menang tiga kali dan meraih hasil imang sekali. Kemudian di laga terakhir sebagai tuan rumah juga berbuah manis, yaitu mengalahkan Fiorentina dengan skor 2-0 di Liga Italia. Catatan itu juga yang membuat mereka saat ini masih duduk di peringkat keenam klasemen sementara.

Kemudian, kubu Empoli saat ini tengah berada dalam keadaan yang meyakinkan. Pasalnya tim besutan Paolo Zanetti itu belum terkalahkan di lima pertandingan terakhirnya di Liga Italia. Meraih kemenangan dua kali termasuk dari tim papan atas Inter Milan, dan tiga laga lainnya berakhir dengan imbang.

Zanetti dan anak asuhnya akan datang ke markas tuan rumah sebagai tim penghuni urutan ke-10 di papan klasemen. Mengumpulkan 26 poin dari 20 pertandingan, dan hanya berjarak tiga angka dari Udinese tim yang duduk di peringkat ketujuh.