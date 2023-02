Prediksi Skor AS Roma vs Cremonese di Coppa Italia: Head to Head, Statistik Tim, dan Starting Line-up

PIKIRAN RAKYAT - AS Roma akan menjamu Cremonese dini hari nanti dalam lanjutan perempat final Coppa Italia. Duel AS Roma vs Fiorentina berlangsung di Stadio Olimpico, Roma, Italia pada Kamis, 2 Februari pukul 3.00 WIB.

Sebelumnya AS Roma mengalahkan Genoa di babak 16 besar, sedangkan Cremonese secara mengejutkan menang atas tim kuat, Napoli.

Head to head

AS Roma belum pernah kalah dari Cremonese dalam 5 pertemuan terakhir di Serie A Liga Italia sejak Januari 1995. Bahkan AS Roma telah memenangi 4 perjumpaan terakhir atas Cremonese sejak Juni 1995 dengan rincian mencetak 10 gol dan hanya kemasukan 2 gol.

- 22 Agustus 2022: AS Roma 1-0 Cremonese (Liga Italia)

- 11 Februari 1996: AS Roma 3-0 Cremonese (Liga Italia)

- 24 September 1995: Cremonese 0-1 AS Roma (Liga Italia)

- 4 Juni 1995: Cremonese 2-5 AS Roma (Liga Italia)

- 22 Januari 1995: AS Roma 1-1 Cremonese (Liga Italia)

Statistik tim

Setelah mengawali tahun 2023 dengan impresif, yakni menang 3 kali dari 4 laga terakhir, laju positif AS Roma akhirnya dihentikan pemuncak klasemen Napoli.

2 gol Napoli juga membuyarkan rekor 4 kali clean sheet AS Roma dalam 5 pertandingan terakhir sejak libur musim dingin.

Kini Giallorossi mengalihkan fokus ke Coppa Italia dan berpeluang lolos ke semifinal karena lawan yang dihadapi adalah tim dengan nol kemenangan di Serie A musim ini, Cremonese.

Jose Mourinho menargetkan trofi kedua bagi AS Roma setelah musim lalu berhasil menjuarai Liga Konferensi Eropa yang merupakan gelar pertama I Lupi dalam 11 tahun.