Prediksi Skor AS Roma vs Cremonese di Coppa Italia: Preview, Kondisi Tim, Taktik, hingga Head to Head

PIKIRAN RAKYAT - AS Roma akan menjamu Cremonese di Stadion Olimpico dalam babak perempat final Coppa Italia musim 2022-2023. Pertandingan antara AS Roma vs Cremonese dijadwalkan pada Kamis, 2 Februari 2023 pukul 3.00 WIB.

Duel pasukan Jose Mourinho dan Davide Ballardini diprediksi akan berlangsung sengit. Sebab babak 8 besar Coppa Italia hanya digelar 1 putaran.

Untuk itu ke keduanya akan saling mengalahkan agar bisa memperpanjang perjalananya di Coppa Italia. Pemenang dalam laga ini akan berhadapan dengan salah satu Fiorentina atau Torino di babak semifinal.

Preview pertandingan

Dalam laga terakhir di Liga Italia, AS Roma dan Cremonese memiliki catatan buruk. Keduanya sama-sama kalah saat berhadapan dengan lawannya masing-masing.

Baca Juga: Prediksi Skor Montpellier HSC Vs Paris Saint-Germain, Neymar Absen karena Masalah Otot

Jose Mourinho kalah 2-1 di hadapan penggemar Napoli. Sementara Ballardini takluk di kandang sendiri kala menjamu Inter Milan dengan skor 2-1.

Namun, tuan rumah memiliki catatan lebih bagus daripada tim tamu untuk empat pertandingan sebelumnya. Mengamankan tiga kemenangan, 2-0 dari Spezia dan 2-0 atas Fiorentina, lalu 1-0 kala berhadapan dengan Genoa. Satu pertandingan lagi berakhir imbang melawan AC Milan dengan skor 2-2.

Cremonese belum bisa kembali merebut hasil positif dalam 4 pertandingan selain kemenangan lewat adu penalti dari Napoli di babak 16 besar Coppa Italia. Sisanya 3 kali menelan kekalahan dan 1 kali bermain imbang, yaitu kala berhadapan Bologna yang berakhir dengan skor 1-1.

Kondisi tim

Mourinho akan menjamu tim tamu tanpa kehadiran Leonardo Spinazzola di lapangan, sebab dia bakal absen untuk beberapa minggu ke depan karena cedera fleksor paha yang dideritanya di Naples. Rick Karsdorp juga dipastikan tidak tersedia setelah berselisih dengan sang pelatih, tetapi Zeki Celik kemungkinan akan mengambil bagian dalam susunan pemain AS Roma.