Jorginho Tinggalkan Chelsea untuk Gabung Arsenal, Berpeluang Rengkuh Trofi Liga Inggris

PIKIRAN RAKYAT - Jorginho pindah dari Chelsea menuju rival sekota Arsenal. Pria berpaspor Italia itu dikontrak hingga 2024 dengan opsi perpanjangan kontrak pada tahun berikutnya.

Kepindahan Jorginho ke Arsenal diungkap jurnalis asal Italia sekaligus pakar transfer Eropa Fabrizio Romano. Menurut Fabrizio Romano, Arsenal harus mengeluarkan biaya sebesar 12 juta poundsterling atau setara Rp222 miliar untuk mengangkut Jorginho ke Emirates Stadium.

Chelsea dilaporkan sudah menerima proposal yang Arsenal tawarkan untuk Jorginho. Belum ada konfirmasi resmi dari masing-masing klub. Namun, Jorginho sendiri disebut sudah sepakat untuk pindah.

"Jorginho ke Arsenal, Here we go! Kesepakatan disetujui dengan biaya 12 juta poundsterling, Chelsea menerima persyaratan dan dokumen sedang disiapkan. Persyaratan pribadi disetujui, kontrak hingga 2024 dengan opsi tahun berikutnya," ujar Fabrizio Romano melalui akun Twitternya @Fabrizioromano, Selasa, 31 Januari 2023.

Ada pengaruh Mikel Arteta terkait kepindahan Jorginho ke Arsenal. Pengaruh Mikel Arteta disebut sebagai faktor kunci terwujudnya transfer tersebut.

Dengan gabung ke Arsenal, membuat Jorginho berpeluang merengkuh gelar Liga Inggris pertamanya. Untuk sementara, Arsenal menempati peringkat teratas pada tabel klasemen Liga Inggris musim 2022-2023.

The Gunners mengoleksi 50 poin dari 19 pertandingan. Pasukan Mikel Arteta unggul lima angka dari Man City yang duduk di peringkat ke-2. Man City sudah memainkan 20 laga.

Dikutip dari Squawka, Jorginho merupakan tipikal pemain tengah yang punya kemampuan dalam mengatur ritme permainan. Dia juga berperan sebagai tembok pertama tim dalam membendung serangan lawan.

Statistik mencatat, Jorginho unggul dalam hal melakukan intersep, melakukan tackling bersih, memotong serangan musuh, dan menguasai bola. Perbandingan tersebut dengan tiga pemain yang bermain pada posisi sama dengannya yaitu Moises Caicedo, Amadou Onana, Youri Tielemans, dan Thomas Partey.