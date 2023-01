Prediksi Skor Napoli vs AS Roma di Liga Italia: Head to Head, Statistik Tim, dan Starting Line Up

PIKIRAN RAKYAT - Napoli akan menjamu AS Roma dini hari nanti (30 Januari 2023) dalam lanjutan pekan ke-20 Liga Italia. Duel Napoli vs AS Roma berlangsung di Diego Armando Maradona Stadium, Naples, Italia pada Senin, 30 Januari 2023 pukul 2.45 WIB.

Napoli saat ini menempati posisi teratas klasemen sementara Liga Italia, sedangkan AS Roma berada di peringkat enam, selisih satu poin dari zona Liga Champions.

Head to Head

Napoli dan AS Roma telah bertemu sebanyak 151 kali, baik di Liga Italia, Coppa Italia, maupun Supercoppa Italiana.

Dari semua itu, AS Roma mendominasi dengan unggul di 52 laga, sementara Napoli menang 47 kali, sisanya berakhir imbang.

Kendati demikian, AS Roma justru belum pernah menang atas Napoli dalam enam perjumpaan terakhir, bahkan empat di antaranya berakhir dengan kekalahan.

- 24 Oktober 2022: AS Roma 0-1 Napoli (Liga Italia)

- 19 April 2022: AS Roma 1-1 Napoli (Liga Italia)

- 24 Oktober 2021: AS Roma 0-0 Napoli (Liga Italia)

- 22 Maret 2021: AS Roma 0-2 Napoli (Liga Italia)

- 30 November 2020: Napoli 4-0 AS Roma (Liga Italia)

Statistik Tim

Usai takluk sekaligus tersingkir dari tim juru kunci Cremonese di Coppa Italia, Napoli langsung sapu bersih tiga pertandingan terakhir dengan agregat 9-1.

Kemenangan atas Salernitana pekan lalu membuat Napoli menjadi tim kelima di Liga Italia yang telah memenangi 16 dari 19 pertandingan pertama dalam satu musim.