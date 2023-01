5 Fakta Menarik Jelang Duel Manchester United vs Reading di Piala FA: Setan Merah Tak Terkalahkan

PIKIRAN RAKYAT - Manchester United akan ditantang Reading di Stadion Old Trafford dalam putaran keempat Piala FA musim 2022-2023.

Sebelumnya, Manchester United mendapat hak lolos ke tahap ini setelah mengalahkan Everton di putaran ketiga. Saat itu, pasukan Erik ten Hag menang 3-1, gol kemenangan untuk Setan Merah masing-masing dicetak oleh Antony dan Marcus Rashford, serta gol bunuh diri dari Conor Coady.

Sementara Reading melewati jalan yang lebih mulus untuk bisa tampil di putaran keempat Piala FA. Pasalnya, The Royals mengalahkan Watford di fase sebelumnya dengan mencetak dua gol tanpa balas. Statistik pertandingan juga memperlihatkan kalau mereka bisa mendominasi pertandingan.

Berikut 5 fakta menarik jelang duel Manchester United vs Reading di putaran keempat Piala FA musim 2022-2023.

Pertemuan ke-16 di Piala FA

Menurut catatan 11v11, 2 kesebelasan ini sudah sering bertemu di Piala FA dan pertandingan putaran keempat nanti akan menjadi pertemuan ke-16 untuk Manchester United dan Reading. Pertama kali keduanya saling berhadapan terjadi pada 24 Februari 1912.

Saat itu, Manchester United vs Reading menjalani pertandingan putaran ketiga Piala FA dan berakhir dengan skor 1-1. Gol untuk The Reds Devil dicetak oleh Enoch West, sementara pencetak gol untuk The Royals tidak tercatat.

Reading baru sekali menang dari Manchester

Memasuki pertandingan nanti, tuan rumah memiliki catatan lebih unggul dari tim tamu sejak pertemuan pertama. Terhitung dalam 22 pertandingan Manchester kontra Reading di semua kompetisi, skuad yang kini diracik oleh Paul Ince itu baru sekali menang dari Setan Merah.

Kemenangan itu diraih oleh The Royals pada pertandingan ulangan setelah sebelumnya bermain imbang di putaran ketiga Piala FA tahun 1927. Waktu itu, Manchester United kalah 2-1 dan terjadi di Stadion Villa Park.