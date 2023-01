5 Fakta Menarik Jelang Duel Nottingham Forest vs Manchester United di Semifinal Carabao Cup

PIKIRAN RAKYAT - Laga Nottingham Forest vs Manchester United akan tersaji di Stadion City Ground dalam pertandingan leg pertama semifinal Carabao Cup musim 2022-2023. Jelang laga antara tim berjuluk The Tricky Trees dan The Reds Devil tersebut, ada beberapa fakta yang menarik untuk disimak.

Duel Nottingham Forest vs Manchester United dijadwalkan akan berlangsung pada Kamis, 26 Januari 2023. Jalannya pertandingan dua kesebelasan dapat disaksikan melalui layanan live streaming Vidio atau Mola TV yang akan dimulai pada pukul 3.00 WIB.

Pasukan Erik ten Hag akan datang ke markas lawan setelah kekalahan 3-2 dari Arsenal dalam lanjutan pertandingan pekan ke-21 Liga Inggris. Sedangkan tuan rumah akan menyambut Setan Merah setelah bermain imbang 1-1 di markas Bournemouth akhir pekan lalu.

Berikut 5 fakta menarik menjelang duel Nottingham Forest vs Manchester United di leg pertama semifinal Carabao Cup.

Nottingham tak terkalahkan di kandang

Sejak kekalahan kandang 5-0 atas Arsenal dalam putaran pertama Liga Inggris, Nottingham Forest seolah menjadikannya pelajaran untuk tidak membiarkan tamu pulang dengan kemenangan dari markasnya. Pasalnya, setelah hasil buruk yang memalukan tersebut, The Tricky Trees belum terkalahkan di hadapan penggemar sendiri.

Nottingham Forest tercatat sudah bermain di kandang sebanyak 6 kali sejak kalah dari Arsenal. Hasilnya, pasukan Steve Cooper menang 4 kali, yakni mengalahkan Tottenham Hotspurs dan Wolves di Carabao Cup, lalu menekuk Leicester dan Crystal Palace di Liga Inggris.

1 pertandingan lainnya berakhir imbang 1-1 saat kedatangan Chelsea. Saat itu, Raheem Sterling membuka gol cepat pada menit ke-16 dan Serge Aurier menyelamatkan Forest dari kekalahan lewat gol yang dicetak pada menit ke-63.

Ajang balas dendam

Nottingham Forest sudah pernah bertemu dengan Manchester United musim ini, yakni dalam lanjutan pertandingan Liga Inggris yang digelar 28 Desember 2022. Bermain sebagai tim tamu, saat itu Jesse Lingard dan kawan-kawan harus pulang dengan tangan kosong setelah kalah 3-0 lewat gol yang diciptakan oleh Marcus Rashford, Anthony Martial, dan Frederico Rodrigues Santos.