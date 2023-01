4 Fakta Menarik Jelang Duel Southampton vs Newcastle di Carabao Cup: Rekor The Magpies jadi Sorotan

PIKIRAN RAKYAT - Southampton vs Newcastle United akan saling berhadapan pada pertandingan leg pertama Carabao Cup musim 2022-2023 di Stadion St. Marry’s, pada Rabu, 25 Januari 2022 pukul 03.00 WIB.

Jelang duel antara Southampton vs Newcastle ada beberapa fakta menarik untuk disimak terutama untuk penggemar tim berjuluk The Saints dan The Magpies itu. Salah satu yang menjadi sorotan adalah torehan rekor yang dibuat oleh tim tamu sepanjang musim ini.

Pemenang dalam pertandingan leg pertama semifinal Carabao Cup 2022-2023 ini akan membuka jalan lebih lebar untuk bisa sampai pada tahap berikutnya. Tim yang memastikan lolos ke fase berikutnya akan bertemu salah satu dari Nottingham Forest atau Manchester United di babak final.

Berikut beberapa fakta jelang duel Southampton vs Newcastle di semifinal Carabao Cup, seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari berbagai sumber:

Pertemuan kedua musim ini

Pertarungan antara Southampton vs Newcastle di semifinal Carabao Cup nanti akan menjadi pertemuan kedua kalinya bagi mereka sepanjang musim ini. Bagi tuan rumah ini juga akan menjadi kesempatan untuk memperkecil rekor kekalahan dari The Magpies.

Pertemuan pertama pasukan Nathan Jones dan Eddie Howe terjadi pada putaran pertama Liga Inggris musim 2022-2023. Saat itu Southampton juga menjadi tuan ruam, namun harus mengakui ketangguhan Newcastle setelah dipermalukan di hadapan penggemar sendiri dengan skor 4-1.

Waktu itu, Miguel Almiron yang membuka kran gol untuk Newcastle pada menit awal babak pertama sekaligus menjadi satu-satunya gol tercipta di paruh waktu permainan. Tiga gol lainnya untuk The Magpies tercipta di babak kedua melalui Chris Wood, Joe Willock dan Bruno Guimaraes. Sedangkan satu gol untuk tuan rumah dibukukan Romain Perraud.

