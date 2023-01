Prediksi Skor Pays de Cassel vs PSG di Piala Prancis, Lengkap dengan Susunan Pemain hingga Head to Head

PIKIRAN RAKYAT – Klub kota Paris Paris Saing-Germain (PSG) akan bertemu klub lapis keenam Pays de Cassel untuk pertama kalinya dalam laga yang digelar pada Selasa, 24 Januari 2023 pukul 2.45 WIB. Simak prediksi skor, formasi line up hingga head to head laga Pays de Cassel vs PSG di Piala Prancis.

Duel Pays de Cassel vs PSG akan digelar di Stade Bollaert-Delelis yakni stadion Kandang Klub Ligue 1, Lens.

Pays de Cassel merupakan tim amatir yang baru saja dibentuk lima tahun lalu. Ini menjadi pertemuan terbesar mereka dengan berhadapan langsung dengan PSG.

Meskipun untuk mengalahkan PSG terlihat cukup mustahil untuk Pays, namun kesempatan bermain melawan klub asuhan Christopphe Galtier itu menjadi kesempatan yang sangat besar.

Baca Juga: WNI Dipenjara karena Tuduhan Pelecehan Seksual di Makkah, KJRI Jeddah Kirim Nota Protes

Berikut statistik, prediksi line up hingga head to head dari kedua tim.

Statistik Performa Pays de Cassel vs PSG

- Pays de Cassel Coupe de France: W-W-W

- Paris Saint-Germain (Semua kompetisi): W-L-W-W-L-W