Prediksi Skor Crystal Palace vs Newcastle di Liga Inggris: Preview, Kondisi Tim, Taktik, dan Statistik Kunci

PIKIRAN RAKYAT - Pekan ke-21 Liga Inggris musim 2022-2023 akan tersaji laga antara Crystal Palace vs Newcastle di Stadion Selhurst Park. Pertandingan Premier League antara tim berjuluk The Eagles dan The Magpies itu akan disiarkan langsung pada Minggu, 22 Januari 2023 pukul 00.30 WIB.

Crystal Palace akan menatap laga dengan tekad ingin kembali ke jalur kemenangan setelah mulai bangkit dalam pertandingan sebelumnya. Sementara Newcastle akan berusaha melanjutkan tren positif untuk terus berada di papan atas.

Preview pertandingan

Setelah gagal merebut kemenangan dalam tiga pertandingan terakhir, Crystal Palace mulai menemukan hasil positif meski belum meraihnya dengan maksimal. Dalam pertandingan terakhir melawan Manchester United, tim besutan Patrick Vieira itu mengamankan satu poin di kandang sendiri setelah bermain 1-1, masing-masing gol diciptakan oleh Bruno Fernandes bagi Setan Merah dan Michael Olise untuk The Eagles.

Dalam empat pertandingan terakhir sebagai tuan rumah, Crystal Palace memang belum bisa meraih kemenangan. Tetapi, hasil pertandingan dari Manchester United itu akan menjadi modal yang baik untuk Olise dan kawan-kawan dalam menatap laga melawan Newcastle nanti.

Berbeda dengan tuan rumah, tim tamu akan datang dengan kondisi yang lebih baik. Pasalnya Newcastle dalam empat pertandingan terakhir di Liga Inggris belum terkalahkan, merebut dua kemenangan dan dua hasil imbang.

Terakhir, The Magpies menekuk Fulham 1-0 berkat gol dari Alexander Isak pada menit 89 yang membuat mereka tetap berada dalam persaingan ketat empat besar klasemen sementara Liga Inggris, menempel Manchester United dan Manchester City.

Tim tamu duduk di peringkat keempat dengan 38 poin, menempel ketat duo Manchester di atasnya yang hanya dipisah satu dan empat poin. Sementara itu Fulham menghuni peringkat keenam tertinggal dua angka dari Tottenham Hotspur yang ada di posisi kelima.

Kondisi tim

Joachim Andersen melewatkan hasil imbang kala menghadapi Manchester United karena cedera betis. Jelang pertandingan nanti, dia tampaknya akan tetap absen untuk membela Crystal Palace untuk memulihkan kondisinya. Sementara, James McArthur dan Nathan Ferguson yang cedera jangka panjang juga tidak akan tersedia.