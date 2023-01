Prediksi Skor Bournemouth vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Statistik, Fakta Menarik, dan Susunan Pemain

PIKIRAN RAKYAT – Delapan tim akan bermain bersamaan pada pukul 22.00 WIB malam nanti di ajang Liga Inggris. Sebelum ada empat laga yang tersaji, Liga Inggris terlebih dahulu akan melangsungkan pertandingan big match antara Liverpool vs Chelsea pada pukul 19.30 WIB.

Empat pertandingan tersebut antara lain Leicester City vs Brighton, Southampton vs Aston Villa, West Ham United vs Everton, dan Bournemouth vs Nottingham Forest.

Bournemouth akan menjamu Nottingham Forest di kandang mereka di Stadion Vitality. Saat ini Bournemouth berada di urutan ke-17 dengan raihan 16 poin. Sedangkan tim tamu Nottingham Forest berada pada urutan ke-13 klasemen sementara dengan total 20 poin.

Statistik dan Head to Head

Bournemouth menderita lima kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di Liga Inggris maupun Piala FA. Dari lima kekalahan itu, total telah ada 13 gol yang masuk ke gawang mereka, berbanding 2 gol yang mampu para pemain Bournemouth melesatkan ke gawang lawan.

Kekalahan paling telak yang dirasakan Bournemouth terjadi di kandang saat mereka menjamu Burnley pada Piala FA yang berlangsung Sabtu, 7 Januari 2023 lalu. Saat itu, Bournemouth kalah dengan skor telak 2-4.

Inilah catatan empat pertandingan terakhir Bournemouth di Liga Inggris.

· Chelsea 2-0 Bournemouth

· Bournemouth 0-2 Crystal Palace

· Manchester United 3-0 Bournemouth

· Brentford 2-0 Bournemouth

Sedangkan Nottingham Forest datang ke markas Bournemouth dengan membawa kemenangan pada pertandingan sebelumnya.