Jadwal Liga Inggris Pekan ini: Bigmatch Liverpool vs Chelsea, Arsenal Jamu Manchester United

PIKIRAN RAKYAT - Jadwal siaran langsung Liga Inggris musim 2022-2023 pekan ini akan berlangsung pada 21-24 Januari 2023. Sejumlah laga sengit akan tersaji termasuk bigmatch Liverpool vs Chelsea dan Arsenal vs Manchester United di Stadion Emirates.

Liga Inggris akan memasuki pertandingan pekan ke-21, setelah beberapa tim menjalani laga tunda dan persaingan di piala domestik FA Cup. Selain pertandingan Liverpool vs Chelsea dan Arsenal vs Manchester United, akan tersaji juga pertemuan tim-tim besar yang akan mencoba mengalahkan lawannya masing-masing.

Duel besar Liverpool vs Chelsea sendiri akan menjadi laga pembuka dalam jadwal pertandingan pekan ke-21 Premier League. Bentrokan tim berjuluk The Reds dan The Blues itu diperkirakan akan menjadi pertarungan sengit, mengingat kedua tim sedang mencari performa terbaiknya untuk bisa kembali ke papan atas klasemen.

Diketahui saat ini The Reds dan The Blues sama-sama mengumpulkan 28 poin, pasukan Jurgen Klopp duduk di peringkat kesembilan sedangkan tim besutan Graham Potter berada di posisi sepuluh karena kalah produktivitas gol dari Liverpool.

Posisi kedua tim akan menambah keseruan pertandingan nanti, pasalnya Liverpool sebagai tuan rumah akan berusaha mempertahankan poin untuk menghindari Chelsea merebut posisinya. Selain itu, kedua kesebelasan juga tengah berada dalam bayang-bayang Aston Villa di urutan ke-11 yang hanya berjarak tiga angka.

Jika pertandingan Liverpool kontra Chelsea berakhir dengan imbang, maka Aston Villa berpotensi menggeser keduanya dari posisi saat ini. Terlebih sejak ditangani Unai Emery The Villa sedang berada dalam performa yang bagus.

Sementara itu, duel antara Arsenal vs Manchester United akan berlangsung pada akhir pekan ini. Pertandingan keduanya juga dipastikan akan berlangsung seru, mengingat The Gunners yang semakin kokoh di puncak klasemen sementara Liga Inggris, akan ditantang oleh The Reds Devil yang tengah berada dalam performa terbaiknya.

Arsenal disebut-disebut memiliki peluang paling besar untuk meraih trofi Liga Inggris musim 2022-2023, mengingat mereka kini meninggalkan Manchester United sebagai penghuni peringkat ketiga dengan delapan poin dan unggul lima angka dari Manchester City yang merupakan pesaing terdekat tim besutan Mikel Arteta itu.