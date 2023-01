Temu Rindu Cristiano Ronaldo dengan Messi, Neymar, Mbappe Saling Peluk Sebelum Tanding di Arab Saudi

PIKIRAN RAKYAT - Cristiano Ronaldo bertemu Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappe saat Riyadh All Star menjamu PSG dalam laga persahabatan di Arab Saudi, Jumat, 20 Januari 2023 dini hari WIB. Sebelum pertandingan digelar, Ronaldo melepas rindu dengan tiga pemain tersebut.

Cristiano Ronaldo diketahui melanjutkan karir di Liga Arab Saudi setelah puluhan tahun malang melintang di benua Eropa. Ronaldo resmi berseragam Al Nassr pada akhir Desember 2022 setelah sejak November 2022 tanpa klub karena kontraknya diputus Manchester United.

Setelah dikontrak Al Nassr, Cristiano Ronaldo berkesempatan bertemu sejumlah pemain-pemain yang pernah dihadapinya kala berkarir di Eropa. Ia dan gabungan pemain Al Nassr plus Al Hilal bertemu PSG di King Fahd International Stadium Riyadh, Arab Saudi. Gabungan pemain Al Nassr plus Riyadh All Stars itu adalah Riyadh All Star.

Sebelum pertandingan Riyadh All Stars vs PSG dimulai, Cristiano Ronaldo bertemu Messi, Mbappe, Neymar di lorong stadion. Dalam video yang beredar, kapten timnas Portugal itu kemudian memeluk satu per satu ketiga pemain PSG itu.

Baik Messi, Neymar, dan Mbappe membalas pelukan Ronaldo dan melepas senyum. Kendati begitu, pertemuan Ronaldo dan Messi menjadi yang paling disorot. Pasalnya kedua pemain ini disebut-sebut sebagai pemain terbaik dalam beberapa tahun terakhir.

Momen pertemuan dengan Ronaldo di Arab Saudi nampaknya menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu Messi. Di media sosial Instagramnya, pemenang Piala Dunia 2022 itu membagikan potongan video yang memperlihatkan ketika dia dan Ronaldo saling peluk sebelum laga.

Ronaldo dan Messi sama-sama berhasil mencetak gol pada pertandingan tersebut. Pertandingan ini sendiri berakhir 5-4 untuk keunggulan Les Parisiens.

Lionel Messi catatkan namanya duluan untuk PSG di pertandingan itu saat laga baru berumur tiga menit. Selanjutnya, PSG mencetak gol melalui Kylian Mbappe, Marquinhos, Sergio Ramos dan Huge Ekitike.

