5 Fakta Menarik Jelang Laga Manchester City vs Tottenham Hotspur: Bentrokan Dua Tim yang Terluka

PIKIRAN RAKYAT - Duel Manchester City vs Tottenham Hotspur akan tersaji dalam laga tunda pekan ke-7 Liga Inggris musim 2022-2023 di Stadion Etihad pada Jumat, 20 Januari 2022 pukul 3.00 WIB. Jelang pertandingan tim berjuluk The Citizens dan The Lilywhites tersebut, ada sederet fakta yang menarik untuk disimak, terutama untuk penggemar kedua tim.

Pertandingan Manchester City vs Tottenham Hotspurs akan menjadi laga krusial bagi kedua tim. Pasalnya, pasukan Pep Guardiola akan menjadikan laga sebagai kesempatan besar untuk memperlebar jarak dari Manchester United dan Newcastle yang semakin mepet ke posisi mereka. Sementara menjadi peluang untuk tim besutan Antonio Conte mengejar ketertinggalan dari tim empat besar.

Berikut beberapa fakta yang menarik untuk disimak jelang pertandingan kedua tim.

1. Rekor tandang Tottenham Hotspur

Sebelum datang ke markas Manchester City, Tottenham Hotspur telah mencatat tiga kemenangan dalam lima pertandingan tandang terakhir mereka di semua laga kompetitif. Masing-masing menang 3-2 saat bertamu ke markas Bournemouth di Liga Inggris, membawa pulang tiga poin dari kandang Marseille dalam pertandingan Liga Champions, dan terbaru mengalahkan Crystal Palace dengan skor 4-0 di Premier League.

Sementara untuk dua pertandingan lain, bermain sama kuat 2-2 di markas Brentford pada pertandingan lanjutan Liga Inggris dan tumbang kala berhadapan dengan Nottingham Forest di putaran ketiga Piala Liga. Catatan tersebut dapat menjadi modal yang baik untuk The Lilywhites sekaligus sinyal bahaya bagi Manchester United dalam laga krusial nanti.

2. Harry Kane berpeluang membuat rekor

Memulai karier sebagai pemain bola sejak tahun 2011 di Tottenham Hotspurs, dalam pertandingan nanti Harry Kane memiliki kesempatan untuk membuat rekor sebagai pemain Inggris ketiga yang mencetak lebih 200 gol di Liga Premier League, bersama dengan Alan Shearer yang mengoleksi 260 gol dan Wayne Rooney 208 gol.