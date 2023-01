Link Live Streaming Wolves vs Liverpool, Perjuangan Kedua Tim Berebut Tempat di Piala FA

PIKIRAN RAKYAT - Pertandingan replay putaran ketiga Piala FA musim 2022-2023 antara Wolves vs Liverpool akan disiarkan langsung melalui televisi. Saksikan perjuangan tim berjuluk The Wanderers dan The Reds itu melalui link live streaming yang tersedia di akhir artikel ini.

Bentrokan Wolves vs Liverpool akan terjadi di Stadion Molineux pada Rabu, 18 Januari 2022, dengan jadwal kick off pukul 2.00 WIB. Duel kedua kesebelasan diprediksi akan menjadi pertandingan sengit, karena pemenang akan berhak lolos ke fase berikutnya dan membuka kesempatan lebih lebar untuk mengantongi gelar juara Piala FA musim 2022-2023.

Sebelumnya pasukan Jurgen Klopp dan Julen Lopetegui itu sudah bermain di markas Liverpool, Stadion Anfield. Tetapi saat itu pertandingan berakhir imbang 2-2, sehingga kedua tim dipaksa memainkan laga ulangan putaran ketiga FA Cup sesuai dengan aturan untuk mendapatkan pemenang untuk bertanding dalam putaran selanjutnya.

Baca Juga: Fakta Menarik Jelang Laga Wolves vs Liverpool di Piala FA: The Reds Diterpa Krisis Pemain

Jelang pertandingan nanti, kubu penantang akan datang dengan kondisi tim yang kurang baik. Pasalnya banyak pemain yang berada di ruang perawatan karena masing-masing mengalami masalah kesehatan. Trio lini serang, Luis Diaz, Diogo Jota, dan Roberto Firmino yang sudah melewatkan pertandingan bersama Liverpool beberapa kali masih akan absen pada pertandingan nanti, karena masih belum pulih.

Keadaan posisi penyerang Liverpool semakin memburuk dengan absennya Darwin Nunez sejak kekalahan dari Brighton, meskipun pemain Uruguay itu tampaknya akan kembali lebih cepat daripada yang lainnya, paling tidak untuk menyambut pertandingan melawan Chelsea pada akhir pekan.

Kabar baiknya, Mohamed Salah dan pemain anyar Liverpool Cody Gakpo sejauh ini tidak dalam masalah. Sehingga Jurgen Klopp berharap keduanya dapat mengisi kekosongan yang ditinggalkan beberapa pemain tersebut, meski akan sangat berpengaruh pada performa permainan.

Di posisi lain, Liverpool juga akan kehilangan beberapa pemain seperti gelandang Arthur masih akan absen. Lalu ada dua bek Stefan Bajcetic serta Virgil Van Dijk yang akan melewatkan pertandingan di Molineux Stadium, sebuah kerugian yang cukup berarti untuk Jurgen Klopp.

Kendati demikian, Jurgen Klopp tetap percaya skuadnya masih bisa menampilkan performa terbaiknya. Dan berharap tidak sama seperti pertandingan sebelumnya dalam kekalahan 3-0 melawan Brighton dalam pertandingan terakhir di Liga Inggris, hasil tersebut juga akan menjadi modal negatif untuk Liverpool memasuki pertandingan nanti.