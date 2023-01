Prediksi Skor Wolves vs Liverpool di Piala FA: Preview, Kondisi Tim, Susunan Pemain, hingga Statistik Kunci

PIKIRAN RAKYAT - Liverpool akan melakukan perjalanan ke markas Wolverhampton Wanderers (Wolves) untuk menjalani laga ulangan putaran ketiga Piala FA musim 2022-2023. Pertandingan FA Cup antara Wolves vs Liverpool ini akan disiarkan langsung dari Stadion Molineux pada Rabu, 18 Januari 2023 dengan kick off pukul 2.45 WIB.

Duel Wolves vs Liverpool akan menjadi pertandingan ulangan untuk The Reds dan The Wanderers, sebab kedua kesebelasan sudah bertemu sebelumnya di Stadion Anfield.

Oleh karena itu, laga diprediksi akan berjalan sengit dengan tempo permainan yang tinggi agar bisa menang untuk melaju ke babak berikutnya.

Preview pertandingan

Pertandingan pertama, Wolves bermain bermain sebagai tim tamu di markas Liverpool, Hwang Hee-chan, dan kawan-kawan membawa hasil imbang setelah bermain dengan skor 2-2. Gol untuk The Reds masing-masing dicetak oleh Darwin Nunez dan Mohamed Salah, sedangkan untuk The Wanderers dibukukan Goncalo Guedes dan Hwang Hee-chan.

Dalam pertandingan tersebut, pasukan Jurgen Klopp lebih dulu tertinggal melalui gol Goncalo Guedes menit 26. Kemudian Liverpool membalikkan keadaan berkat peluang yang berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Darwin Nunez menit ke-45 dan Mohamed Salah menit ke-52, ketika memasuki menit 66 Hwang Hee-chan menyamakan kedudukan.

Dengan hasil imbang tersebut, maka laga nanti akan menjadi pertandingan penentu bagi kedua tim untuk memastikan tim yang berhak lolos ke babak berikutnya. Sementara yang bisa keluar sebagai pemenang akan menghadapi Brighton di putaran keempat.

Sementara itu, Wolves akan memasuki pertandingan dengan modal yang baik. Pasalnya mereka baru saja menang dalam laga kandang melawan West Ham United di pertandingan lanjutan pekan ke-20 Liga Inggris. Pasukan Julen Lopetegui memulangkan lawan setelah sukses membukukan satu gol yang dicetak oleh Daniel Podence.

Catatan pertandingan kandang Wolves juga cukup mengesankan, dalam tiga pertandingan kandang terakhir mereka. The Wanderers baru dikalahkan sekali oleh Manchester United, sementara sisanya berakhir menang, rekor tersebut secara otomatis akan mengirim sinyal kepada Liverpool bahwa tuan rumah merupakan tim berbahaya ketika menjamu lawan.