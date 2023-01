Link Live Streaming Thailand vs Vietnam di Piala Final AFF 2022, Lengkap dengan Preview dan Susunan Pemain

PIKIRAN RAKYAT - Timnas Thailand dan Vietnam akan berusaha saling mengalahkan pada laga kedua final Piala AFF 2022 pada Senin, 16 Januari 2023. Pertandingan antara kedua kesebelasan akan berlangsung di Stadion Thammasat, dan dijadwalkan kick off pada pukul 19.30 WIB.

Pertandingan leg kedua final Piala AFF 2022 antara Thailand vs Vietnam diprediksi akan berlangsung seru, karena kedua tim sama-sama memiliki kualitas mumpuni. Duel antara tim berjuluk Gajah Perang dan The Golden Stars nantinya dapat disaksikan melalui link live streaming yang tersedia di akhir artikel ini.

Selain melalui link live streaming Thailand vs Vietnam, jalannya pertandingan antara kedua kesebelasannya juga bisa dinikmati lewat siaran langsung iNews sesuai dengan jadwal.

Preview pertandingan

Thailand vs Vietnam bermain sama kuat pada leg pertama yang berlangsung di Stadion My Dinh, Hanoi, pada Jumat, 13 Januari 2023 lalu. Gajah Perang dan The Golden Stars sama-sama mencetak dua gol, yang akan membuat pertandingan nanti akan sedikit lebih sulit karena dipaksa mencetak gol, terlebih bagi tim tamu.

Pada leg pertama final Piala AFF 2022, Vietnam bermain sebagai tuan rumah dan Thailand sempat tertinggal melalui gol Nguyen Thien Linh. Namun Thailand kemudian membalikkan keadaan di babak kedua berkat gol Porament Arjviarai dan Sarach Yooyen. Beruntung Vu Van Tanh mampu mencetak gol di akhir babak kedua yang membuat mereka selamat dari kekalahan.

Secara statistik akhir dalam pertandingan pertama, terlihat tuan rumah mendominasi dalam. Pertama dari segi penguasaan bola Vietnam menang dengan persentase 54 persen, sedangkan Thailand di angka 46 persen. Kemudian dalam hal menciptakan peluang, The Golden Stars unggul dengan 12 tendangan ke gawang, sementara Gajah Perang mencatatkan sembilan kali.

Tendangan yang mengarah tepat ke gawang juga dimenangkan oleh Vietnam dengan enam kali berbanding lima kali. Melihat dari catatan tersebut, Vietnam bermain cukup bagus meskipun bermain di kandang sendiri umumnya akan berpengaruh pada semangat maupun psikis para pemain.