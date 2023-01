Link Live Streaming Man United vs Man City di Liga Inggris, Saksikan Gratis Derby Manchester

PIKIRAN RAKYAT - Link live streaming laga pekan ke-20 Liga Inggris bertajuk ‘Derby Manchester’ antara Man United vs Man City bisa anda dapatkan di akhir artikel. Duel antara Man United vs Man City akan berlangsung pukul 19.30 WIB di Old Trafford, Manchester, Inggris.

Man United dan Man City kini sedang bersaing di tangga perebutan juara Liga Inggris bersama Arsenal dan Newcastle yamg sama-sama menghuni empat besar.

Man United berada di posisi keempat dengan 35 poin, selisih empat angka dari juara bertahan Man City yang menempati urutan kedua.

Di putaran pertama Liga Inggris Oktober lalu, Man City sukses pecundangi Man United dengan skor 6-3, setelah sempat unggul 6-1.

Terlepas dari hasil tersebut, Man United dalam beberapa laga terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup baik di semua kompetisi.

Pasukan Erik ten Hag itu bahkan telah memenangkan 11 dari 15 pertandingan di Liga Inggris sejak bulan Agustus dan merupakan yang terbanyak dari tim manapun.

Untuk itu, pelatih Erik ten Hag menekankan kepada para pemainnya agar tampil dengan keyakinan tinggi agar bisa memberikan performa terbaik saat jumpa Man City.