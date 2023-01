Jelang Manchester United vs Manchester City, Pep Guardiola Puji Erik ten Hag: Setan Merah Telah Kembali

PIKIRAN RAKYAT - Jelang laga derby Manchester United vs Manchester City di pekan ke-20 Liga Inggris musim 2022-2023. Pelatih The Citizens, Pep Guardiola memuji kualitas Erik ten Hag yang telah membuat Setan Merah bisa tampil impresif sejak kedatangannya ke Old Trafford.

Pep Guardiola menilai bahwa penampilan Manchester United saat ini telah kembali seperti masa kejayaan mereka. Dia juga merasa setiap melihat komitmen yang dilakukan Setan Merah, kualitas mereka selalu ada sepanjang waktu.

“Permainan (Manchester) United yang sekarang seperti bagaimana mereka bermain sepanjang sejarah. Saya mengatakan beberapa bulan yang lalu bahwa United sudah kembali. Meskipun banyak orang yang mengatakan mereka belum kembali. Tetapi saya tahu itu, saya merasakannya,” kata Pep Guardiola, seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Manchester Evening News pada Sabtu, 14 Januari 2023.

Juru taktik asal Spanyol itu lantas memuji kualitas Erik ten Hag dalam menerapkan taktik di tubuh Manchester United. Menurutnya, eks pelatih Ajax Amsterdam itu memiliki formula yang baik dan mampu memanfaatkan materi pemain yang ada dalam setiap pertandingan.

“ketika saya mengatakan, saya pikir Erik (ten Hag) mewakili pekerjaan kami sebagai manajer dengan cara terbaik. Dia sangat terdidik, etos kerjanya dan kesuksesannya di Ajax. Begitupun dengan cara bermain yang ia terapkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Guardiola berpendapat bahwa hasil yang diraih Erik ten Hag bersama Manchester United sejauh ini pantas dia dapatkan. Karena memang dia sudah membuat klubnya mampu bangkit dari keterpurukan setelah sebelumnya sempat terseok-seok di awal kedatangannya ke kota Manchester.

“Sejujurnya saya bukan penggemar berat United, tetapi keberhasilannya bagus, itu bagus. Dia layak mendapatkannya, dia melakukannya dengan sangat baik dan itu akan menjadi pertandingan yang menarik besok untuk membuktikan diri,” tuturnya.