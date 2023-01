Prediksi Skor Manchester United vs Manchester City di Liga Inggris: Kondisi Tim, Head to Head hingga Line Up

PIKIRAN RAKYAT - Laga derby Manchester United vs Manchester City akan tersaji pada lanjutan pertandingan pekan ke-20 Liga Inggris musim 2022-2023. Pertandingan antara The Reds Devil dan The Citizens ini akan berlangsung di Stadion Old Trafford pada Sabtu, 14 Januari 2023 pukul 19.30 WIB.

Duel tim besutan Erik ten Hag dan Pep Guardiola ini merupakan derby Manchester ke-189. Dipastikan pertandingan kedua kesebelasan akan berlangsung seru mengingat Setan Merah memiliki ambisi balas dendam atas kekalahan dalam pertemuan pertama musim ini.

Jalannya pertandingan Manchester United vs Manchester City dapat disaksikan melalui layanan live streaming di Vidio atau melalui tayangan Champions TV 5.

Baca Juga: Manchester United Mulai Merangkak Naik, Kemampuan Erik ten Hag Belum Bisa Dinilai

Preview pertandingan

Manchester United tampaknya akan tersenyum dalam menatap laga ini, karena beberapa faktor yang membuat mereka menjadi lebih percaya diri dalam menjamu tim sekotanya. Sejak kekalahan Setan Merah dari Manchester City pada derby pertama, Erik ten Hag telah membawa skuadnya ke arah yang lebih baik.

Marcus Rashford dan kawan-kawan menorehkan catatan hanya kalah sekali setelah duel tersebut dalam pertandingan kompetitif terakhir mereka. kekalahan itu terjadi di Aston Villa pada awal November. Namun, mereka telah mengamankan kemenangan dari enam pertandingan sejak jeda Piala Dunia 2022.

Tidak hanya di Premier League, Setan Merah juga sukses di Piala FA dan melaju ke semifinal Carabao Cup berkat kemenangan 3-0 atas Charlton Athletic awal pekan lalu. Marcus Rashford tampil baik dengan mencetak dua gol dan satunya lagi dibukukan oleh Antony.

Baca Juga: Hakim Ketok Palu, Pemain Manchester City Bebas Hukuman

Berkat torehan tersebut Manchester United sekarang berada di peringkat ke empat dan memiliki poin yang sama dengan Newcastle United di atas mereka. Sejauh ini, Ten Hag telah mengumpulkan 35 poin dari 17 pertandingan, sebuah catatan yang memulihkan kepercayaan di Theatre of Dreams karena peningkatan besar dalam pertarungan mereka.